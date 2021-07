Mercato : Camavinga, Rennes n'attend pas 100 millions d'euros

Publié par Gary SLM le 02 juillet 2021 à 02:45

Le Stade Rennais FC va bien vendre Eduardo Camavinga ce mercato estival en cas d’offre sérieuse. Florian Maurice, le directeur sportif du club Rennais a confirmé cette tendance.

SRFC Mercato : Camavinga se rapproche du départ

Eduardo Camavinga ne veut pas poursuivre sa carrière au Stade Rennais comme en témoigne son refus de prolonger son bail au sein de ce club. Le milieu de terrain de 18 ans, envoyé par les rumeurs au Real Madrid, était estimé à plus de 100 millions d’euros. Maintenant que la position du SRFC sur son départ est connue, on sait aussi qu’il ne coutera pas le prix longtemps véhiculé par les rumeurs de certains médias sportifs.

Florian Maurice, le directeur sportif Rennais a confirmé qu’un départ de Eduardo Camavinga cet été est bien possible. Sur le prix de vente de la pépite de 18 ans formée au club, il répond à Ouest France : « C’est difficile à dire parce que le montant d’un transfert est lié à la performance du joueur. » Il faut savoir que Camavinga sort d’une saison difficile avec le SRFC. Poursuivant, l'ancien dirigeant de l'Olympique Lyonnais ajoute que le prix de vente du joueur est « lié aux finances des clubs qui veulent le joueur. Il y a des clubs aujourd’hui qui ne cherchent pas forcément des milieux de terrain, ou alors ils ont trop, donc ils ne peuvent pas investir sur ce poste-là. »

Camavinga, le Stade Rennais ne fera pas le difficile

Pour être plus clair, le patron du recrutement de l’équipe Rennaise ajoute : « Après, moi, je n’ai jamais parlé de 100 millions, en tous les cas. C’est un joueur qui a été international A au mois de septembre, qui a eu une saison un peu plus délicate. Mais moi, je garde confiance en la qualité d’Eduardo. » Lucide il termine en disant : « Après les montants du transfert, c’est le club qui décide. On peut me dire c’est tant et je peux ne pas être d’accord », sachant bien que la période de Covid-19 qui a mis les équipes européennes dans une dramatique situation financière ne permet pas de telle folie ce mercato estival.

Plusieurs équipes sont aux trousses du jeune milieu de terrain même si le directeur sportif du SRFC n'en cite aucune. Le PSG, Liverpool et d'autres clubs anglais surveilleraient la situation du joueur international français. Le club breton pourrait le lâcher pour 70 millions d'euros en cas d'offre avoisinant ce montant. Après son refus de prolonger, cette option de le vendre est devenue la priorité des dirigeants du Stade Rennais.





