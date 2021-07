Euro 2020 : Belgique-Italie, quand Martinez enterrait Mancini

Publié par Thomas le 02 juillet 2021 à 13:51

Roberto Martinez et Roberto Mancini se rencontrent ce soir lors des quarts de finale d'un Euro 2020 plein de surprises. Ce match à l’Allianz Arena opposant la Belgique et l’Italie intervient huit ans après une soirée magique pour l’entraîneur espagnol, qui, avec le modeste club de Wigan remportait la FA Cup à Wembley contre Manchester City, alors dirigé par Roberto Mancini. Son exploit réalisé avec un club relégué par la suite en Championship a été à l’origine de l’éviction de Mancini à la tête des Citizens.

Euro 2020 : 8 ans plus tôt, les deux coach se rencontraient lors d'une finale épique

Quand Roberto Martinez et Roberto Mancini se salueront sur le terrain de l’Allianz Arena ce soir un peu avant 21h, les deux entraîneurs vivront très probablement un flashback qui les ramèneront huit ans auparavant. Martinez et Mancini s’étaient déjà rencontrés comme rivaux lors de la saison 2012-2013, en Premier League bien sûr, mais aussi et surtout, en FA Cup, en finale, où le technicien espagnol avait réalisé un exploit en s’imposant face à un Manchester City rempli de stars (Nasri, David Silva, Tevéz ou encore Agüero).

Toute cette armada mancunienne s'était faite surprendre par Wigan, qui avait tenu durant toute la rencontre jusqu’à ce que Ben Watson assène un coup de tête rageur à la 88e et enterre les espoirs mancuniens. Avec un schéma tactique assez défensif, Roberto Martinez s’était révélé ce soir là comme l’un des meilleurs tacticiens de Premier League, ce qui lui aura permis l’année suivante de prendre les rênes d’Everton et d'entraîner désormais la première nation au classement FIFA.

Avec cet exploit, Martinez scellait le sort de Mancini à City

Sans le savoir, Roberto Martinez, en réalisant cet exploit, venait de sceller le sort de Mancini à Manchester City, qui, sera démis de ses fonctions quelques jours plus tard, à travers un communiqué indiquant que l’Italien n’était parvenu à atteindre les objectifs du club lors de la saison 2012-2013. Depuis, Mancini s’est plutôt bien repris, entraîneur de la Squadra Azzurra depuis 2018, le coach n’a enregistré que deux défaites sur 34 rencontres. Lors de cet Euro, l'équipe italienne réalise une compétition remarquable, en ayant encaissée un unique but et inscrit 9 buts.