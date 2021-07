Stade Rennais Mercato : 8 M€, une bonne nouvelle pour Maurice ??

Publié par Timothée Jean le 03 juillet 2021 à 08:00

Le président du Stade Rennais multiplie les pistes. Et aux dernières nouvelles, Florian Maurice (directeur sportif du SRFC) est intéressé par un jeune milieu de terrain évoluant en Belgique.

Le Stade Rennais proche d'un coup à 8 M€

Le Stade Rennais s’apprête à perdre plusieurs joueurs lors de ce mercato estival. Le milieu de terrain Steven Nzonzi a déjà quitté le club breton et le crack Eduardo Camavinga n’est pas certain de rester. À une année de la fin de son contrat, le jeune milieu de terrain refuse de prolonger. Il pourrait donc quitter le SRFC dès cet été.

Face à cette situation inquiétante pour l'entre-jeu Rennais, les dirigeants du Stade Rennais ont pris les devants et comptent renforcer leur milieu de terrain en vue de la saison prochaine. Plusieurs noms, dont celui de Jens Cajuste, milieu de Midtjylland, ont été cochés sur la liste des cibles. Mais le nom d’un autre milieu de terrain vient d’émerger. Le Parisien révèle en effet un intérêt du Stade Rennais pour Niklas Dorsch. Âgé de 23 ans, l’international allemand évolue avec La Gantoise.

Attention à la concurrence...

Passé par le Bayern Munich et le FC Heidenheim, Niklas Dorsch sort d’une bonne saison avec le club belge. Le milieu défensif allemand a disputé 29 rencontres pour 3 buts et 2 passes décisives sous les couleurs de la Gantoise. Ses prestations solides et son profil polyvalent ont tapé dans l'œil des dirigeants du Stade Rennais. Le média francilien indique d’ailleurs que les responsables du club breton ont pris des renseignements concernant le joueur, notamment sur sa disponibilité et le prix réclamé par La Gantoise pour son transfert. La bonne nouvelle st que le joueur n'est insensible à cette approche des Rouges et Noir malgré la concurrence.

Le SRFC n’est pas le seul club intéressé par Niklas Dorsch. Augsbourg serait également sur le coup. Cette concurrence pourrait faire grimper le prix du joueur de 23 ans. Pour rappel, la valeur marchande du milieu défensif allemand est estimée à 8 millions d’euros selon Transfertmakt. Niklas Dorsch est lié à La Gantoise jusqu’en juin 2024.