PSG Mercato : La dernière nouvelle fraiche sur Hakimi

Publié par JEAN-LUC D le 03 juillet 2021 à 01:01

Achraf Hakimi va rejoindre le PSG cet été. Après l’Inter Milan, c’est au tour de l’agent du latéral droit de confirmer sa prochaine arrivée sous le maillot parisien.

Agent d’Achraf Hakimi : « un accord avec le PSG »

Interrogé par Sky Sport Italia, Beppe Marotta, directeur sportif de l'Inter Milan, a ouvertement reconnu jeudi que le transfert d’Achraf Hakimi est bien avancé avec le Paris Saint-Germain. Sans donner de chiffres, le dirigeant du club lombard a annoncé que l’affaire devrait se conclure dans les prochaines vingt-quatre heures.

« Hakimi au PSG ? Nous sommes dans une phase finale, proche de la ligne d'arrivée. Il y a des formalités à mettre en place, mais c'est la norme pour les opérations à l'étranger. Je pense qu'en un jour on peut arriver à la conclusion. C'est un transfert douloureux pour nous, mais en tant que dirigeant je dois garantir la santé du club dans une période difficile pour le monde du football en général. Une fois l'opération Hakimi terminée, cela nous permettra d'avoir un peu de répit et nous espérons vraiment que nous n'aurons plus besoin de vendre d'autres gros joueurs, car nous voulons conserver la majeure partie de l'effectif qui a remporté le scudetto », a déclaré Beppe Marotta.

Arrivé l’été dernier contre un chèque de 45 millions d’euros, l’ancien défenseur du Real Madrid va passer sous pavillon parisien cet été. Une tendance également confirmée par son agent ce vendredi. « Nous sommes proches d’un accord avec le PSG, je le confirme. Bouclé dans les prochaines heures ? Hier, Marotta a dit que c’est en train de se boucler. J’ai parlé aussi avec le PSG, nous sommes vraiment proches. Le joueur accepte la réalité du football. L’Inter a été une équipe de cœur pour lui.

Il s’y est parfaitement adapté et il a été très heureux avec sa famille et dorénavant il a eu une proposition d’une autre équipe qui aide l’Inter. Le club a eu le besoin de vendre un joueur et l’a accepté », a indiqué Alejandro Camaño au micro de Calciomercato. L’affaire est bouclée et il ne reste plus qu’une dernière étape à franchir avant l’officialisation de l’arrivée de l’international marocain à Paris.

Visite médicale programmée pour Achraf Hakimi

D’après les informations de RMC Sport, Hakimi est attendu à Paris lundi ou mardi prochain afin de passer sa visite médicale. Le natif de Madrid va ensuite signé son contrat de 5 ans, soit jusqu’en 2026. En Ligue 1, l’ancien protégé d’Antonio Conte va toucher le jackpot puisqu’il a négocié et obtenu un joli salaire de 8 millions d’euros annuels plus 2 millions de bonus.