Mercato OL : Le Real Madrid insiste pour ce talent de Lyon !

Publié par JEAN-LUC D le 03 juillet 2021 à 19:01

Après les arrivées des défenseurs Damien Da Silva (Stade Rennais) et Henrique (Vasco de Gama), le Mercato OL pourrait s’animer dans les semaines à venir avec un transfert inattendu, tant le Real Madrid insiste pour un talent Lyonnais.

Le Real Madrid revient à la charge pour un milieu lyonnais

Un an seulement après son arrivée en provenance de l’AC Milan pour 20 millions d’euros, Lucas Paqueta va-t-il déjà quitter l’Olympique Lyonnais ? Étincelant avec le Brésil à la Copa America (auteur du but qui qualifie la Seleçao pour les demi-finales en battant le Chili 1-0 vendredi), le milieu de terrain de l’OL a tapé dans l’oeil de plusieurs grands clubs européens. Après l’Angleterre et Tottenham, c’est le Real Madrid qui s’invite à la table des courtisans de l’international brésilien de 23 ans.

Successeur de Zinedine Zidane sur le banc du club madrilène, Carlo Ancelotti veut absolument s’offrir le joueur de l’OL selon le média Defensa Central. Après une première tentative à 32 millions d’euros repoussée par Jean-Michel Aulas et Juninho, l’entraîneur des Merengues s’apprête à revenir à la recharge pour Lucas Paqueta.

Mercato OL : Lucas Paqueta vers un gros transfert ?

Auteur d’une première saison réussie sous le maillot des Gones, le joueur formé à Flamengo pourrait être le prochain gros dossier du Mercato OL. Sur recommandation de son recruteur brésilien Juni Calafat, le Real Madrid ne lâche pas le milieu de terrain offensif de l’Olympique Lyonnais. À la recherche d’un renfort capable d’épauler Luka Modric dans l’entrejeu, le vice-champion d’Espagne veut absolument mettre la main sur Lucas Paqueta.

Auteur de 10 buts et 8 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues pour sa première saison en Ligue 1, le compatriote de Neymar pourrait faire l’objet d’une grosse offre de la part du club merengue dans les prochains jours. Selon Defensa Central, Paqueta est certes heureux à Lyon, mais le fait que les hommes de Peter Boss ne disputent pas la Ligue des Champions la saison prochaine pourrait l’inciter à écouter les appels de Carlo Ancelotti. Surtout que le président madrilène Florentino Pérez serait prêt à revoir à la hausse le premier chèque de 32 millions d’euros refusé par son homologue lyonnais.