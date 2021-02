OL : Lucas Paqueta revient sur son adaptation express à Lyon

Publié le 18 février 2021 à 01:00

L'OL a recruté en toute fin de mercato Lucas Paqueta en provenance de l'AC Milan. Pari plus qu'une valeur sûre, les premiers pas du Brésilien ont été scrutés et le joueur n'a pas déçu. Etincelant dans l'entrejeu des Gones, Paqueta a donné les clés de son adapation et de son succès dans le Rhône.

Paqueta a mis tout le monde d'accord

Tout sauf un panic-buy. Pourtant, le transfert de Lucas Paqueta à l'Olympique Lyonnais en avait tout les contours. Acheté pour vingt millions d'euros en toute fin de mercato, l'international auriverde (13 sélections, 2 buts) avait du pain sur la planche après deux saisons décevantes en Italie avec l'AC Milan. Ayant pris part à 19 rencontres cette saison, le natif de Rio de Janeiro a marqué trois buts en Ligue 1 et a ébloui les fans de l'OL grâce à sa maîtrise et à son flegme décontenancants. Heureux, le joueur formé à Flamengo est revenu sur son principal axe d'amélioration : désormais, Paqueta gagne ses duels et doit beaucoup à Paolo Rongoni, préparateur physique de la formation rhodanienne : "J’ai été surpris, c’est un championnat très disputé, je remercie Paolo Rongoni de m’aider tous les jours, aujourd’hui je me sens bien et je suis capable de m’en sortir dans tous les types de duels. "

Il ne compte pas s'arrêter là avec l'OL

Pas rassasié, le joueur de 23 ans compte travailler encore plus pour faire de meilleures performances, conscient que son style de jeu est désormais connu en Ligue 1, championnat qui compte beaucoup pour Lyon et Paqueta qui fera tout pour mener les siens au sacre : "Je pense que j'ai enchaîné un grand nombre de matches et à partir de là, les adversaires ont commencé à connaître mon style de jeu, mes qualités. Ils me connaissent bien, le marquage est plus dur. A moi de travailler et de m'améliorer pour passer cet obstacle (...) Mais ça fait partie du foot. L'adversaire me connaît mieux. Je ne vais pas changer mes caractéristiques car je dois rester sur ma ligne de conduite. A moi de trouver les solutions adéquates (..) Je suis heureux de marquer, bien sûr c'est l'acte principal dans le foot. Je veux aider l'équipe, faire en sorte qu'elle marque et être personnellement à 100%. " Des décalarations ambitieuses pour un joueur enthousiasmant dans les rangs lyonnais.













Par Chemssdine