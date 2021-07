Stade Rennais Mercato : Genesio veut réaliser un coup au LOSC

Publié par JEAN-LUC D le 03 juillet 2021 à 13:16

Avec le départ de Steven Nzonzi du Stade Rennais et celui à venir d’Eduardo Camavinga, Bruno Genesio cherche à anticiper par la signature d'un milieu de terrain. L' entraîneur du SRFC a des vues sur un joueur du LOSC.

SRFC : Genesio vise un milieu de terrain du LOSC

À la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour la saison prochaine, le Stade Rennais s'active. Aux dernières nouvelles, le club breton est fortement intéressé par le profil d’un joueur de Lille OSC. En effet, d’après les informations du quotidien L’Équipe, le portugais Xeka devrait bel et bien quitter les rangs du champion de France à un an de la fin de son contrat. Prêté cette saison à Dijon, l’ancien joueur de Braga n’est pas le bienvenu à Luchin et va donc faire ses bagages de nouveau.

Arrivé en 2017, le compatriote de Cristiano Ronaldo pourrait atterrir du côté du Stade Rennais comme évoqué ces dernières semaines. Bruno Genesio veut l’utiliser pour compenser le départ de Steven Nzonzi en attendant un second renfort dans ce secteur de jeu si Eduardo Camavinga venait à partir lui aussi. Pour le site spécialisé Transfermarkt, Xeka peut être délogé du LOSC contre un chèque de 8 millions d’euros.

Après Xeka, Renato Sanches vers l’Angleterre ?

Après son passage réussi devant la DNCG, qui a validé sans restriction son budget 2021-22, le LOSC va poursuivre sa politique de vente afin de maintenir ses finances en équilibre. Toujours en quête d’un nouvel entraîneur pour remplacer Christophe Galtier qui a rejoint l’OGC Nice, le club lillois devrait prochainement se pencher sur le dossier Renato Sanches. L’Équipe révèle que Renato Sanches, auteur d'un bel Euro avec le Portugal et complètement relancé, a de sérieuses touches en Premier League.

Évalué à 30 millions d’euros par Transfermarkt, le virevoltant milieu de 23 ans pourrait rapporter un gros chèque aux Dogues puisque Liverpool et Arsenal sont prêts à dégainer pour le récupérer cet été.