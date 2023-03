Publié par Enzo Vidy le 30 mars 2023 à 16:22

Alors que le Stade Rennais reçoit Lens samedi, Bruno Genesio a annoncé quatre absents, et un retour, qui concerne celui de Jérémy Doku.

Le podium se joue très certainement samedi soir pour le Stade Rennais. Dans un Roazhon Park qui sera plein à craquer, les hommes de Bruno Genesio accueillent le RC Lens, 3e de Ligue 1, avec 7 points d'avance sur le SRFC. Le calcul est simple, une défaite mettrait fin aux derniers espoirs d'une 3e place en fin de saison pour les Rennais, tandis qu'une victoire leur permettrait de revenir à quatre points des Sang et Or.

La pression est maximale pour le Stade Rennais, d'autant plus que le LOSC pousse derrière, et n'a qu'un seul point de retard sur les Rouge et Noir. Bruno Genesio le sait, le match de samedi est important, même s'il veut rester attentif aux autres matches qui arrivent derrière. "On a trois matchs difficiles, Lens, Lyon et Reims, mais celui de samedi face à lens n'est pas un match charnière car il reste beaucoup de journées derrière", a-t-il déclaré ce jeudi en conférence de presse.

En ce qui concerne l'état de son groupe, l'entraîneur du Stade Rennais doit faire face à l'absence d'Adrien Truffert, forfait pour le reste de la saison après sa blessure à la cheville. Xeka, Lorenz Assignon et Martin Terrier ne seront pas non plus de la partie samedi soir au Roazhon Park. En revanche, Bruno Genesio enregistre le retour d'un attaquant.

Stade Rennais : Doku de retour, pas d'autres pépins à l'horizon au SRFC

Après la mauvaise nouvelle concernant Adrien Truffert, Bruno Genesio a annoncé le retour de Jérémy Doku, blessé depuis la défaite du Stade Rennais face à l' OM le 5 mars dernier. Pour les joueurs récemment touchés avec leur sélection respective, ils devraient être bien présents samedi soir face au RC Lens.

"Retour de Jérémy Doku, Karl Toko-Ekambi, Warmed Omari et Christopher Wooh. Ils sont tous disponibles. On récupère un groupe conséquent à partir de demain pour s’entraîner." Le groupe du Stade Rennais devrait être bien fourni samedi soir pour tenter de briser la série noire face au RCL. Pour rappel, le SRFC n'a plus battu le RC Lens depuis que ce dernier est remonté en Ligue 1.