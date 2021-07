ASSE Mercato : Angers en L2, Sainté en embuscade pour Fulgini

Publié par ALEXIS le 03 juillet 2021 à 16:51

L’ ASSE est engagée dans un mercato estival intelligent pour masquer ses soucis financiers. Le club ligérien se tient ainsi en embuscade pour Angelo Fulgini d'Angers SCO, une de ses anciennes cibles.

Mercato : Fulgini à l' ASSE en cas de relégation d'Angers SCO ?

L’ ASSE avait tenté d’attirer Angelo Fulgini dans le Forez en 2020 alors qu’il lui restait seulement un an de contrat à Angers SCO. Le joueur avait finalement prolongé son contrat avec le Sporting Club de l’Ouest en septembre 2020 pour 2 saisons, jusqu’en juin 2023 donc. Une saison plus tard, le profil du milieu de terrain angevin plait toujours à l’AS Saint-Étienne. Mais le club 11e de Ligue 1 n’a pas les moyens de le recruter. La direction du SCO a fixé son indemnité de transfert à 15 M€, soit 3 M€ de plus que sa valeur sur le marché des transferts, selon l’estimation de Transfermarkt. Néanmoins, l’ ASSE pourrait profiter de la situation actuelle du club du président Saïd Chabane pour s'offrir Angelo Fulgini.

En effet, Angers SCO a été relégué provisoirement en Ligue 2 par le DNCG. Si cette descente est confirmée, le club se verrait contraint de baisser le tarif de son N°10 et permettre ainsi aux Verts de négocier son transfert ou un prêt à de meilleures conditions. Mais rien n’est encore joué, car le patron des Scoïstes s’est montré confiant après son audience suivie par la rétrogradation en Ligue 2 BKT de son club prononcée par la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels de la LFP. « Il n'y a pas d'inquiétudes à avoir. C'est le cheminement normal. On va faire appel lundi », a-t-il rassuré dans L’Équipe.

Chabane vendra-t-il aussitôt ses joueurs bancables ?

À noter que le président Saïd Chabane a un deuxième rendez-vous devant la DNCG le 12 juillet pour apporter le document justificatif du transfert de Rayan Aït-Nouri à Wolverhampton pour un montant estimé à 11 M€. Entre-temps, la décision du gendarme financier des clubs professionnels « n'incitera pas le Angers SCO à vendre plus vite » Angelo Fulgini et autres joueurs bancables, d’après le quotidien sportif. L’ ASSE est donc prévenue !