PSG Mercato : Kimpembe prépare son départ, un gros indice tombe

Publié par JEAN-LUC D le 04 juillet 2021 à 17:16

Jusqu’à aujourd’hui, Presnel Kimpembe a fait toutes ses classes au PSG. Mais le défenseur central français pourrait bien être tenté par une aventure loin de la capitale durant ce mercato estival. Le joueur de 25 ans vient d’ailleurs de lâcher un gros indice dans ce sens.

Presnel Kimpembe frustré par l’arrivée de Sergio Ramos

« Éragny, c'est ma ville. C'est là où vit ma famille. D'ailleurs, je m'y rends toutes les semaines voir les amis et mes proches. C'est un endroit cher à mon cœur et y être me fait du bien. C'est la routine. Si cet attachement pourrait me faire devenir le joueur d’un seul club ? J'espère. Après le chemin est long. Mais si je peux, pourquoi pas, je travaille au quotidien pour ça. »

Il y deux ans, profitant d’une interview accordée au quotidien Le Parisien, Presnel Kimpembe clamait sa fidélité au Paris Saint-Germain. Pur produit du centre de formation du club de la capitale, l’international tricolore confiait même qu'il espérait faire toute sa carrière sous la tunique rouge et bleue. Mais ce rêve pourrait bien être brisé durant ce mercato estival.

D’après les informations du journal régional, le coéquipier de Kylian Mbappé « n’était pas le plus ravi » après que la nouvelle de la prochaine arrivée de Sergio Ramos ait circulé dans le vestiaire du PSG. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, le champion du monde 2018 pourrait prendre la décision de s’en aller cet été. D’ailleurs, il vient de poser un acte qui confirme toutes ces rumeurs.

Kimpembe fait le vide sur son compte Instagram

Amoureux fou de son club formateur, Presnel Kimpembe ne manque jamais l’occasion de le montrer sur les réseaux sociaux. Il joue un rôle majeur entre les Titis du centre de formation et l’équipe première du Paris Saint-Germain. Mais ces dernières heures, Kimpembe a totalement supprimé toutes les photos de lui dans les couleurs du PSG sur son compte Instagram. Ainsi, ses trois millions d’abonnés se sont rapidement inquiétés pour l’avenir du joueur avec le club parisien. Un message fort également envoyé à son président Nasser Al-Khelaïfi, mais surtout à son directeur sportif Leonardo.