Mercato OL : Peter Bosz réclame une signature majestueuse à Aulas

Publié par JEAN-LUC D le 04 juillet 2021 à 20:06

Nommé à la place de Rudi Garcia, Peter Bosz compte bien marquer de son empreinte la prochaine équipe de l’Olympique Lyonnais. Le Mercato OL va ainsi prochainement s’animer puisque l’entraîneur néerlandais réclame du renfort et du lourd.

Peter Bosz veut un gardien de but N°1 bis avec Lopes

« J’ai un contrat jusqu’en 2023. Qu’est-ce que je peux dire d’autre ? Tout le monde sait que je suis amoureux de ce club, je sors des virages. Je ne pense pas que ce soit ma dernière saison à l’OL. Peut-être qu’un jour, je serai amené à partir, mais tout de suite ce n’est pas du tout dans ma tête, je ne laisserai pas le club dans cette situation. Je sais qu’on compte sur moi, je sais qu’il va falloir sortir de gros matchs, collectivement et individuellement. On a les armes pour ramener l’OL en Europe. Et je parle de toute l'équipe. »

Dans une interview accordée à l’émission Top of the Foot sur RMC en mai 2020, Anthony Lopes déclarait sa flamme à l’Olympique Lyonnais. Formé au club depuis 2006 et passé pro en 2011, l’international portugais est un véritable cadre chez les Gones. Solide dans les cages, le gardien de 30 ans fait partie des chouchous du Groupama Stadium. Mais ce statut pourrait bien changer la saison prochaine sous les ordres de Peter Bosz. En effet, selon L’Équipe, le nouveau coach lyonnais a demandé à Jean-Michel Aulas et Juninho une recrue de taille : un gardien de but N°1 bis.

Mercato OL : André Onana à Lyon pour 8M€ ?

D’après les révélations livrées par le journal sportif, l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam veut faire venir à Lyon l’un de ses anciens protégés. Malgré les bonnes performances d’Anthony Lopes, Peter Bosz souhaite obtenir le renfort d’André Onana cet été. Sous contrat jusqu’en 2022, l’international camerounais dispose d’un bon de sortie fixé à 8 millions d’euros et le successeur de Rudi Garcia souhaite que Juninho se positionne pour le recruter durant ce mercato estival. En effet, L’Équipe assure que le portier de 25 ans ne serait pas contre un transfert vers l’Olympique Lyonnais.

Suspendu pour dopage après avoir accidentellement pris un médicament interdit, Onana a vu sa peine réduite par le TAS et va retrouver les terrains avant novembre 2021. Mais le Camerounais veut absolument disputer la CAN du 9 janvier au 6 février 2022. De quoi refroidir certains courtisans sauf Peter Bosz. Le quotidien francilien explique que l'idée de l’entraîneur lyonnais est de faire venir André Onana pour en faire un numéro 1 bis dans un premier temps, sachant qu'il va aller à la CAN, et lui faire seulement jouer la Coupe de France et la Ligue Europa.

Ensuite à compter de la saison 2022-2023, il va être par contre en concurrence directe avec Anthony Lopes, qui pourrait quitter l’OL à un an de la fin de son engagement. Le Mercato OL pourrait donc s’animer dans les jours à venir avec ce dossier gigantesque puisque l’Inter Milan, Arsenal et d'autres clubs français de premier plan sont également intéressés par le gardien de but formé au FC Barcelone.