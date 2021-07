OM Mercato : Une énorme confirmation tombe pour un défenseur

Publié par Ange A. le 05 juillet 2021 à 04:45

L’Olympique de Marseille a lancé son mercato estival. Alors que l’ OM vient d’officialiser le Turc Cengiz Ünder, une autre recrue cette fois une recrue défensive pourrait débarque en Provence.

Un défenseur brésilien en approche à l’ OM

Comme rarement par le passé, l’Olympique de Marseille connaît un merato estival agité. Pablo Longoria s’est notamment promis 11 renforts cet été pour rendre son effectif plus compétitif. Le président de l’ OM a déjà officialisé les signatures de quatre renforts cet été : Gerson, Konrad de La Fuente, Cengiz Ünder et Leonardo Balerdi. Le responsable marseillais s’attend désormais à recruter un nouveau défenseur central dans les prochains jours. Dans ce sens, le président olympien a coché le nom du Brésilien Luan Peres. Les discussions semblent en bonne voie comme l’a fait savoir le président de Santos. Andres Rueda espère tirer profit de la vente du défenseur de 26 ans.

Des négociations confirmées par Santos

« Vendu, c’est quand on signe le contrat […] Nous avons transmis la proposition à Luan Peres. Le club a fait une proposition et nous sommes en train de négocier. Nous évaluons les valeurs en jeu, la proposition est bonne pour le joueur […] Cette approche s’est transformée en une proposition et elle a avancé. Elle est à un niveau avancé, mais elle n’est pas bouclée », a fait savoir Andres Rueda Interrogé par la chaîne Aqui se Fala de Santos. Encore sous contrat jusqu’en 20266, la valeur de Peres est estimé à 2 millions d’euros sur Transfermarkt. Un montant largement à la portée du club phocéen. En cas de transfert à Marseille, le défenseur pourrait retrouver son ancien entraîneur Jorge Sampaoli.