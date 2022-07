OM Mercato : Tout est réglé, Marseille boucle un superbe deal à 5M€

Publié par Timothée Jean le 28 juillet 2022 à 12:15

OM Mercato : Bien décidé à réduire sa masse salariale, l’Olympique de Marseille est sur le point de se séparer d’un défenseur central.

OM Mercato : Luan Peres en route pour Fenerbahçe, les détails

Le mercato estival s’accélère du côté de l’Olympique de Marseille. Les Phocéens se sont bien lancés sur le marché de transfert avec six recrues bouclées cet été. Les options d’achat de Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder, Pau Lopez et Arkadiusz Milik ont également été levées. En tout, l’ OM a déboursé environ 64 millions d’euros pour renforcer son effectif depuis la fin de saison. Désormais, la direction marseillaise tente de rééquilibrer ses comptes et cela passe forcément par le départ de certains joueurs, ayant une grosse cote sur le marché. C’est notamment le cas de Luan Peres.

Arrivé à l’ OM lors du dernier mercato estival, le défenseur brésilien ne devrait pas poursuivre son aventure sous les couleurs marseillaises. Et pour cause, Marseille ne ferme pas la porte à son départ. Mieux, les dirigeants phocéens ont déjà trouvé preneur pour Luan Peres. Il s’agit du Fenerbahçe. Le club turc a intensifié les négociations avec l’Olympique de Marseille ces dernières heures et touche enfin au but pour sa signature. Foot Mercato confirme en effet qu’un accord de principe a été conclu cette nuit entre l’ OM et l'écurie stambouliote pour le transfert du Brésilien. Le deal s’est fait rapidement et les détails de la transaction sont désormais connus.

OM Mercato : Luan Peres attendu à Istanbul ce jeudi

Selon plusieurs sources concordantes, le défenseur brésilien devrait rejoindre Fenerbahçe contre un chèque compris entre 3 et 5 millions d’euros. La formation turque lui proposerait également un salaire de 1,5 million d'euros par an. Même s’il a régulièrement affiché sa volonté de poursuivre son aventure sur la Canebière, le joueur de 28 ans devrait finalement rejoindre le Fener, où un contrat de trois ans l’attendrait déjà.

L'accord entre les trois parties semble même d’ores et déjà bouclé. Il ne manquerait plus qu’à régler les dernières formalités avant d’officialiser son départ. Selon le média en ligne, Luan Peres est attendu ce jeudi à Istanbul afin de finaliser les derniers détails de son transfert. Après une saison passée à l'Olympique de Marseille, ponctuée par 2 passes décisives en 34 matches, le défenseur brésilien s’apprête à rejoindre le Fenerbahçe dans le but de succéder au défenseur sud-coréen Kim Min-jae, parti à Naples. D’autres ventes surprises devraient aussi être bouclées à Marseille dans les jours à venir.