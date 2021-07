ASSE Mercato : Rachat, une menace en moins pour Claude Puel

Publié par Ange A. le 05 juillet 2021 à 06:00

L’AS Saint-Étienne attend toujours son nouveau propriétaire. Alors qu’il semblait sur la sellette avec le projet de rachat de l’ASSE, Claude Puel a des chances de rester sur le banc des Verts la saison prochaine.

Claude Puel parti pour rester à l’ASSE ?

Une page va se tourner à l’AS Saint-Étienne cet été avec la vente du club ligérien. Pour le moment, seul le retrait de Roland Romeyer dans l’organigramme des Verts est effectif. Le dirigeant de 75 ans a passé la main à Jean-François Soucasse. Ce dernier est le nouveau président exécutif de Saint-Étienne. Pour le reste, les projets de rachat de l’ASSE sont encore à l’étude. L’un d’entre eux, suscite d’ailleurs beaucoup d’attention car impliquant Mathieu Bodmer. Celui-ci est pressenti pour être le prochain directeur sportif de Sainté si jamais le projet dans lequel il est impliqué était retenu. Désireux d’installer du sang neuf sur le banc, l’ancien milieu souhaiterait le départ de Claude Puel. Mais une de ses cibles pour remplacer le Castrais est sur le point lui échapper.

Thiago Motta s’éloigne du projet de Bodmer

Le nom de Thiago Motta a en effet été associé au projet de Mathieu Bodmer. L’ancien milieu du PSG était annoncé comme l’un des candidats à la succession de Claude Puel. Mais aux dernières nouvelles, le technicien italien ne vivra pas une nouvelle expérience en tant qu’entraîneur à l’AS Saint-Étienne. Le technicien de 38 ans est annoncé du côté de la Spezia Calcio, 15e de Serie A la saison dernière. L’ancien milieu de la Squaddra Azzurra devrait donc vivre sa deuxième expérience en tant qu’entraîneur. La première au Genoa entre octobre et décembre 2019 ne restera pas dans les annales. Il avait terminé son bail avec 2 victoires, 3 nuls et 5 défaites en 10 rencontres.