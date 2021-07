Man United Mercato : Eduardo Camavinga bientôt un Red Devil ?

Publié par Anthony le 05 juillet 2021 à 15:01

Eduardo Camavinga est la prochaine cible de Manchester United pour le mercato actuel. Les représentants des Red Devils sont en contact avancé avec ceux du joueur français.

Man United en contact avec Camavinga

Le journaliste Fabrizio Romano révèle que Manchester United est en contact avancé pour signer l'international français Eduardo Camavinga (3 sélections, 1 but). Les Red Devils apprécient le profil du jeune milieu de terrain du Stade Rennais de 18 ans et l'identifie comme une des cibles pistées depuis longtemps. L'actuel deuxième de Premier League est en contact direct avec les représentants et l'entourage du joueur pour le convaincre.

Du côté du SRFC, la direction serait disposée à ouvrir les négociations à partir d'une base de 30 millions d'euros. Le club breton, qui a terminé 6e cette saison, fait face à un refus de prolonger de la part de Camavinga. Le contrat actuel qui lie les Rouge et Noir avec le natif de Miconje (Angola) court jusqu'en juin 2022. Ce qui fait que la direction du président exécutif Nicolas Holveck et du directeur technique Florian Maurice semble ouvert à un départ du joueur, pour ne pas avoir à laisser partir gratuitement ce pur produit du centre de formation rennais l'année prochaine.

Eduardo Camavinga fait partie d'un projet

Manchester United affiche ses nouvelles ambitions. La deuxième place de la saison dernière semble avoir réveillé les mancuniens. Après le gros coup réalisé avec la signature du jeune ailier anglais Jadon Sancho (21 ans) en provenance du BVB Dortmund pour 85 millions d'euros (et bonus), le club entraîné par Ole Gunnar Solskjaer s'active pour présenter une offre de prolongation à Luke Shaw. Le latéral gauche anglais est excellent avec l'Angleterre à l'Euro 2020.

Arrivé libre d'Aston Villa, le gardien anglais Tom Heaton (35 ans), formé au club, est aussi de retour. Pour renforcer sa défense centrale, le triple vainqueur de la Ligue des champions pense fortement à l'international français Raphaël Varane du Real Madrid. Camavinga, s'il signe, pourrait être dans une équipe de rêve pour la saison à venir. Manchester United doit toutefois faire attention au PSG qui garde un oeil attentif sur le dossier.