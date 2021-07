AS Roma Mercato : Mourinho veut récupérer un taulier du Real

Publié par Thomas le 05 juillet 2021 à 12:35

En Europe, la presse s’enflamme depuis le retour du Special One en Serie A après 11 ans. Selon la presse transalpine, le technicien portugais aurait dans le viseur certains joueurs du Real Madrid, notamment le latéral gauche brésilien Marcelo. L’idée s’est renforcée chez José Mourinho, après la malheureuse blessure de Leonardo Spinazzola lors du quart de finale de l'Euro 2020, Belgique-Italie, vendredi dernier. Le joueur du Real suppléerait donc l’Italien, bien que l’opération s’annonce compliquée. Le coach portugais aurait même appelé Marcelo pour lui faire part de son attention de le recruter pour la prochaine saison.

Mourinho veut Marcelo pour remplacer Spinazzola

La blessure de Leonardo Spinazzola pourrait affecter le Real Madrid de deux manières. Tout d’abord, car le club merengue était intéressé par le latéral italien, qui, avant sa blessure, réalisait un Euro remarquable. De plus, l’indisponibilité du joueur, entraînerait une autre conséquence en Espagne, celle du départ de Marcelo pour l’AS Roma. Le nouvel entraîneur du club italien, José Mourinho, s’intéresse fortement au brésilien Marcelo, qu’il a eu sous ses ordres de 2010 à 2013.

Le portugais aurait contacté personnellement le joueur comme le rapporte le quotidien AS, lui faisant part de son intérêt. Le latéral du Real se retrouve dans un étau avec l’arrivée de David Alaba et la mise en concurrence avec Ferland Mendy. Le joueur, qui a fêté ses 33 ans semble être en fin de course au Real, et pourrait opter pour un départ lui permettant d’acquérir plus de temps de jeu.

Le brésilien souhaite terminer son contrat au Real

Si le départ du brésilien à l’AS Roma semble une opération judicieuse, l’opération semble toutefois compromise par la volonté du joueur et celle de Florentino Pérez, de terminer son contrat au Real. En effet, il ne reste qu’un an à Marcelo pour partir libre sur le marché des transferts. Le joueur, au club depuis 2006, a tout gagné avec le club madrilène, et malgré un âge avancé, il reste un exemple à son poste. La Roma, en le recrutant, apporterait une expérience non négligeable au projet naissant de Mourinho pour les saisons à venir.