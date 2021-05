Real Mercato : David Alaba justifie sa signature à Madrid

Publié par Ange A. le 29 mai 2021 à 08:00

Dans les tuyaux depuis plusieurs mois, l’arrivée de David Alaba au Real Madrid a été officialisée vendredi. Le nouveau défenseur central des Merengues s’est confié sur son choix de rejoindre la capitale espagnole.

David Alaba s’explique pour le Real Madrid

Comme attendu, David Alaba va évoluer au Real Madrid la saison prochaine. Il s’est engagé en tant que joueur libre avec le club phare de la capitale espagnole. Le défenseur central arrive en provenance du Bayern Munich où il était en fin de contrat. Sur son compte Twitter il s’est réjoui de sa signature chez un autre géant du football européen. L’occasion d’expliquer son choix de signer en faveur du Real alors qu’il était également annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain. « Je suis vraiment heureux et honoré de rejoindre le Real Madrid. Après tant d’années à Munich, je vais relever un nouveau défi et je donnerai le meilleur de moi-même pour poursuivre l’histoire spéciale du club. J’ai hâte de jouer mon premier match dans les maillots blancs emblématiques devant tous vos fans à Madrid. Je suis sûr que ce voyage sera une réussite. Ensemble avec tous les madridistas », a-t-il indiqué sur le réseau social.

Un important départ en vue au Real cet été ?

Avec l’arrivée d’Alaba, un cadre du vestiaire devrait partir de la Maison-Blanche. En fin de contrat et pas encore prolongé, Sergio Ramos pourrait quitter les Merengues en tant que joueur libre. Amorcées depuis des mois, les négociations pour la prolongation de son contrat coincent. Blessé, le défenseur andalou va d’ailleurs manquer le prochain Euro. Son nom est associé avec insistance au Paris Saint-Germain. Leonardo souhaite frapper un grand coup à zéro euro en recrutant l’expérimenté international espagnol (180 sélections/23 buts). Comme Ramos, Raphaël Varane n’est pas certain d’arborer la tunique blanche la saison prochaine. Il ne reste qu’un an de contrat au champion du monde tricolore avec le Real. Reste plus qu’à savoir lequel de ces deux centraux sera sacrifié pour faire de la place à David Alaba.