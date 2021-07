PSG Mercato : Avant Paul Pogba, un gros coup bouclé en Ligue 1 ?

Publié par JEAN-LUC D le 05 juillet 2021 à 20:30

Après Georginio Wijnaldum, le PSG négocie en ce moment avec Paul Pogba en vue d’un transfert cet été. Mais avant de boucler l’arrivée de la star de Manchester United, les dirigeants du Paris Saint-Germain pourraient frapper un gros coup en Ligue 1.

Le PSG se rapproche des exigences du clan Paul Pogba

Désireux d’apporter du sang neuf dans son entrejeu, le Paris Saint-Germain est parvenu à doubler la concurrence du FC Barcelone pour récupérer l’international néerlandais Georginio Wijnaldum. Laissé libre par Liverpool FC au terme de son engagement, le milieu de terrain défensif de 30 ans a rejoint le PSG pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2024. Un renfort salué par presque tous les observateurs du foot mondial. Qu’à cela ne tienne.

Le vice-champion de France n’est pas rassasié et veut encore attirer d’autres joueurs pour consolider son milieu de terrain. D’après les informations de Foot Mercato, Leonardo a déjà entamé des discussions avec l’agent de Paul Pogba en vue d’un transfert cet été. Le milieu de terrain tricolore n’a plus qu’une année de contrat avec Manchester United et le PSG veut en profiter pour l’attirer d’ici le 31 août.

« Les deux parties ont discuté des conditions d'un possible transfert cet été, entre salaires et primes demandés ainsi que les différentes commissions. Les positions se sont d'ailleurs rapprochées entre les deux clans. En quête d'un renfort supplémentaire dans ce secteur, le PSG a donc recueilli tous les paramètres de ce dossier (…) Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, respectivement président et directeur sportif du club francilien, ont déjà échangé avec Paul Pogba pour lui présenter leur projet sportif. Ce dernier est intéressé à l'idée d'évoluer à Paris, où il retrouverait ses partenaires Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, ou encore le Brésilien Neymar, tous favorables à sa venue », explique le média sportif. Le PSG pourrait donc créer la grosse surprise et mettre la main sur l’ancien joueur de la Juventus de Turin cet été. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sont en alerte sur un dossier colossal au niveau local.

PSG Mercato : Camavinga disponible contre 30 M€ ?

En effet, Fabrizio Romano annonce ce lundi que le PSG garde toujours un oeil sur Edouardo Camavinga. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le milieu de terrain du Stade Rennais a déjà informé sa direction qu’il ne souhaite pas prolonger pour rejoindre le club de la capitale cet été. Malgré des offres de Manchester United et du Bayern Munich, le joueur de 18 ans patiente, dans l’attente d’un coup de fil de Leonardo.

Le journaliste du quotidien britannique The Guardian assure que cela ne va plus tarder puisque le club breton pourrait finalement se contenter d’un chèque de 30 millions d’euros pour laisser filer Camavinga. Avant de signer Pogba, le PSG pourrait donc d’abord conclure le transfert du jeune international français.