Mercato Naples: De Laurentiis n'est pas opposé à un départ d'Insigne

Publié par Anthony le 05 juillet 2021 à 23:25

Aurélio De Laurentiis, président du Società Sportiva Calcio Napoli, n'est pas totalement opposé à un départ de son attaquant vedette Lorenzo Insigne.

"Si Insigne veut faire le tour de l'Europe, c'est son choix"

"S'il en a marre de Naples, c'est son choix", Déclare Aurelio De Laurentiis, le fantasque président napolitain en réponse à une question sur Lorenzo Insigne sur le site du journaliste italien Gianluca Di Marzio. L'attaquant de poche italien (1m63) est pressenti pour changer de club ce mercato estival. Corriere dello Sport fait état d'un intérêt bien existant du FC Barcelone et de Tottenham pour l'ancien joueur de l'AS Foggia. "Lorenzo sait qu'il est un produit de la pépinière ...", a répondu son dirigeant.

Et si Insigne est fatigué et veut faire le tour de l'Europe c'est son choix", rajoute celui qui est aussi producteur de cinéma. Lorenzo Insigne brille actuellement avec l'équipe nationale italienne à l'Euro. Aligné à gauche de l'attaque à 3 par Roberto Mancini, le natif de Frattamaggiore est un des cadres de la sélection. Il a notamment été élu homme du match lors du quart de finale face à la Belgique avec sa "spéciale". Un but en pleine lucarne, à partir du côté gauche avec un tir enroulé du droit.

À 30 ans, Insigne est à un carrefour de sa carrière. Hormis 3 prêts à Cavese, Foggia et Pescara, celui qui enregistre 19 buts et 8 passes décisives en 35 matchs avec Naples en série A cette saison n'a jamais quitté l'ancien club de Diego Maradonna. Il serait peut-être temps de découvrir autre chose et de profiter de la visibilité donnée par le parcours de la Squadra Azzura à l'Euro pour se lancer de nouveaux défis.

Insigne n'est pas le seul à pouvoir partir

Déjà dépouillé de Milik en début d'année et outre Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz pourrait aussi quitter Naples. L'espagnol, comme son coéquipier Partenopei, est encore en course à l'Euro avec l'Espagne. S’il a fait une bonne saison (33 matches et 3 buts en série A), le milieu de terrain constitue une valeur marchande intéressante (60 millions d'euros) pour les hommes de Luciano Spalletti.

Naples doit dégraisser pour rééquilibrer ses comptes avant de recruter, selon le Corriere dello sport. Au rayon des arrivées, Radio Kiss Kiss Napoli fait état d'un intérêt de Naples pour le Lillois Reinaldo. La Gazzeta dello Sport rapporte aussi que le milieu de terrain Autrichien Florian Grillitsch, joueur d'Hoffenheim, est visé.