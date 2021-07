OL Mercato : Réponse sèche de Moussa Dembélé sur son avenir

Publié par ALEXIS le 06 juillet 2021 à 10:29

Moussa Dembélé est revenu à l’ OL après une demie-saison en prêt à l’Atlético Madrid. Il pourrait cependant retourner en Espagne, car les Colchoneros négocieraient un deuxième prêt. Face à la rumeur et aux spéculations sur son avenir, l’attaquant a réagi sèchement via son compte Twitter.

OL : Moussa Dembélé nie avoir engagé un bras de fer

Moussa Dembélé a démarré la préparation estivale avec l’équipe de l’ OL. Il est rentré de Madrid où il avait été prêté en janvier 2021 pour la deuxième moitié de la saison. L’Atlético n’a pas levé l’option d’achat qui accompagnait son contrat de six mois et estimée à 33,5 M€. Mais selon les informations de Foot Mercato, le club champion d’Espagne et l’Olympique Lyonnais« discutent de la possibilité d'un nouveau prêt de l’avant-centre avec une option d'achat d'environ 30 M€ ». La source précise aussi que Moussa Dembélé « est très chaud pour retourner à Madrid, d'autant que Diego Simeone a apprécié travailler avec lui ».

Quant au quotidien Le Progrès, il croit savoir que le joueur de 25 ans « voudrait absolument quitter l’ OL » et que le ton serait monté. D’après le journal régional, il « a engagé un bras de fer » avec la direction lyonnaise parce qu’il « ne voudrait pas rester dans le Rhône ». Une information à laquelle le concerné a réagi sur les réseaux sociaux. « Bras de fer ? Hausser le ton ? Plus on pratique et plus on s’améliore et ça vaut aussi pour raconter n’importe quoi », a-t-il posté sur Twitter, niant ainsi un éventuel clash.

Seulement 140 minutes de jeu à l'Atlético Madrid

Moussa Dembélé était en manque de temps de jeu avec l'équipe de Rudi Garcia la saison dernière. Après une première moitié de saison compliquée, il avait rejoint l’Atlético Madrid pendant le mercato hivernal 2021. L’ OL l’avait prêté avec une option d’achat. L’attaquant formé au PSG avait disputé seulement 7 matchs (140 minutes de jeu cumulées), avec le club logé au Wanda Metropolitano, soit 5 en Liga et 2 en Ligue des Champions. Il n’avait pas été titulaire une seule fois et n’avait marqué aucun but. Néanmoins, il a marqué l’entraîneur des Madrilènes grâce à son état d’esprit.