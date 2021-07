Barça Mercato : Griezmann pourrait quitter la catalogne cet été

Publié par Thomas le 05 juillet 2021 à 19:45

Selon le media espagnol El Chiringuito, à l'affût sur les derniers scoops en Espagne, une réunion a eu lieu entre le président barcelonais Joan Laporta et son entraîneur Ronald Koeman pour discuter du sort d’Antoine Griezmann au FC Barcelone. Selon le média, le club pourrait s’accorder sur une vente du joueur, très convoité en Europe. Des cadors de Serie A et Manchester City se seraient positionnés pour le récupérer. Le Barça, dans l’obligation de vendre cet été, devra se séparer de ses plus gros salaires et Antoine Griezmann en fait partie.

Avenir de Griezmann : Une réunion entre Laporta et Koeman

El Chiringuito informe via son correspondant Josep Soldado, qu’une réunion a eu lieu entre le président et l’entraîneur barcelonais pour parler du cas Griezmann et de son avenir au Barça. Le club, qui est dans l’obligation de vendre cet été, pourrait se séparer de son attaquant français, et se délester de sa masse salariale. Il a été question, lors de cet entretien, d’un départ du joueur, qui sort d’une saison en dents de scie avec le Barça, le joueur ayant enchaîné les bonnes et moyennes prestations cette saison. Son départ pourrait aider le club à s’ajuster face au Fair Play financier, détail central pour la prolongation de contrat de Leo Messi en Catalogne.

De nombreux clubs italiens et Manchester City sur le coup

Le média espagnol révèle que si le FC Barcelone mettait Antoine Griezmann sur le marché des transferts, de nombreux cadors européens se positionneraient pour le recruter. Le journaliste Josep Soldado basé sur place, parle notamment de grands clubs italiens, notamment l’Inter Milan, qui pourrait voir Lautaro Martinez partir. Hormis les clubs italiens, le journaliste mentionne aussi Manchester City, qui aurait contacté les dirigeants du Barça pour recueillir des informations. Les Citizens verraient en Griezmann une alternative intéressante si Harry Kane, qu’ils pistent depuis quelques temps, décidait de rester à Tottenham.