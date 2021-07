AS Roma Mercato : Rui Patricio approche, Bensebaini ciblé

Publié par Anthony le 06 juillet 2021 à 11:40

L’AS Roma est de plus en plus proche de signer le gardien Rui Patricio et identifie le défenseur Ramy Bensebaini comme une cible potentielle.

Rui Patricio pour 10 M€ et des bonus

José Mourinho, le nouvel entraîneur de l’AS Roma, a officiellement pris ses fonctions le 3 juillet dernier. Le Portugais, en collaboration avec Tiago Pinto, le directeur général s’attèle déjà à dessiner les contours de son futur AS Roma. Et il devrait y avoir des mouvements lors de ce mercato estival. Mise à part la piste Granit Xhaka qui ne cesse de prendre de l’ampleur, un des premiers joueurs qui devrait signer pour le club de la Louve n’est autre qu’un compatriote du Special One.

Rui Patricio, actuellement gardien de Wolverhampton en Angleterre, est proche de s’engager avec le club de la ville éternelle. Le journaliste Fabrizio Romano indique sur Twitter que le transfert avoisine les 10 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Outre le poste de gardien, l’AS Roma veut se renforcer sur le poste de latéral gauche pour pallier l’absence de Spinazzola. Ramy Bensebaini fait partie de la liste des Giallorossi.

Ramy Bensebaini pourrait suivre Rui Patricio

Rui Patricio est un cadre de Wolverhampton. Titulaire chez les Wolves, ce pur produit du centre de formation du Sporting a joué plus de 37 matchs en tant que titulaire en Premier League lors de la saison 2020-2021. À 33 ans, un âge pas si avancé pour un gardien, le champion d’Europe 2016, se cherche un nouveau défi. Le départ pressenti de Pau Lopez ouvre encore plus la voie à une arrivée de Rui Patricio.

La rupture du tendon d’achille de l’excellent Leonardo Spinazzola pendant l’Euro 2020 le rend indisponible pour au moins cinq mois. Une absence que la Roma se doit de remplacer vu l’impact du latéral ambidextre sur le terrain (37 matchs de Serie A en 2020-2021). Tiago Pinto et José Mourinho pensent à Ramy Bensebaini pour être le remplaçant idéal. Si des rumeurs sur Marcelo (Real Madrid), Marcos Alonso (Chelsea) et Cristiano Biraghi (Fiorentina) ont circulé, il semble que le défenseur algérien (26 ans) du Borussia Monchengladbach tienne la corde. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome.