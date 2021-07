OM Mercato : Pau Lopez à Marseille, ça se complique !

Publié par Timothée Jean le 02 juillet 2021 à 19:11

À la recherche d’un nouveau gardien de but, l’ OM a jeté son dévolu sur Pau Lopez. De nombreuses sources annonçaient le portier de l’AS Rome proche de rejoindre Marseille sous la forme d’un prêt dès cette semaine. Mais les choses se compliquent pour le club phocéen.

OM Mercato : Pau Lopez hésite à rejoindre Marseille

Ce n’est un secret pour personne ! Lors de la saison dernière, l’entraîneur Jorge Sampaoli a avoué qu’il souhaitait recruter un nouveau gardien pour concurrencer Steve Mandanda. Les dirigeants phocéens ont alors activé plusieurs pistes pour renforcer ce secteur et l’une d’elles mènerait à Pau Lopez. Intéressé depuis de longues semaines par le profil du gardien de but de l’AS Rome, l’Olympique de Marseille a d’ailleurs effectué de sacrés progrès dans ce dossier.

La presse italienne annonce que les dirigeants marseillais et romains ont conclu un accord pour le transfert de Pau Lopez. Le gardien de but espagnol devrait rejoindre l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt avec une option d'achat estimée à 14 M€. Il ne resterait plus qu’aux dirigeants phocéens de trouver un accord économique avec le gardien de but pour acter son prêt. Et c’est là que ça coince. Car le joueur de 26 ans, contacté par l’OM, tarde à donner sa réponse selon les informations de Sky Sport Italia. Le média transalpin est formel et assure que Pau Lopez hésite à rejoindre à Marseille lors de ce mercato. Son attitude aurait le don d’agacer les dirigeants de la Louve, désireux de faire venir Rui Patricio une fois son départ acté. L’affaire est donc loin d’être acquise pour l'Olympique Marseille.

Pau Lopez exige certaines conditions

Car si les Romains tentent vaille que vaille de se débarrasser de lui, Pau Lopez souhaiterait être rassuré sur certaines conditions, révèle la source. Titulaire indiscutable dans les cages de l'AS Rome, le portier espagnol souhaite obtenir des garanties sur son temps de jeu à Marseille. Il n’a pas l’intention de venir jouer les rôles de doublure à Marseille. Reste désormais à savoir si les dirigeants olympiens parviendront à trouver les arguments nécessaires pour obtenir sa signature. Dans le cas contraire, la cible pourrait prendre une autre destination. Le LOSC, en quête d’un nouveau portier pour succéder à Mike Maignan, serait toujours à l’affût dans ce dossier.