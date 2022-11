AS Monaco-Etoile Rouge : L'ASM joue son destin européen, la compo !

Ce soir, l'AS Monaco reçoit l'Etoile Rouge de Belgrade en Ligue Europa et doit absolument s'imposer pour se qualifier au tour suivant.

L'enjeu est crucial ce soir pour les hommes de Philippe Clement. Opposé à l'Etoile Rouge de Belgrade, l'ASM peut envisager de se qualifier en 16es de finale de la Ligue Europa en cas de victoire. En revanche, une contre-performance enverrait Monaco en Ligue Europa Conférence, ou pire, elle pourrait l'éliminer de toutes compétitions européennes. Et les Serbes ne se laisseront pas faire, car eux aussi peuvent espérer retrouver la coupe d'Europe au Printemps prochain en cas de victoire. La pression est colossale sur les épaules de Wissam Ben Yedder et sa troupe.

La bonne nouvelle pour les Monégasques est qu'ils se sont remis la tête à l'endroit ce week-end en s'imposant à domicile face au SCO d'Angers (2-0), ce qui leur a permis de faire le plein de confiance avant le match de ce soir.

Interrogé en conférence de presse hier, à la veille du match décisif qui attend l'ASM face à Belgrade ce soir, le défenseur monégasque a évoqué l'enjeu autour de cette rencontre. Selon lui, il faut jouer avec calme et sérénité à Louis II.

"Il n’y a pas de pression plus forte avant ce match. Malgré tout, c’est une rencontre excitante avec de l’enjeu. Nous sommes des compétiteurs et c’est avant tout un plaisir de disputer ce genre de rencontres. Mais selon moi il ne faut pas se mettre de pression inutile et jouer tout simplement notre football."