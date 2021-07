PSG : Leonardo lâche une annonce explosive sur la suite du mercato

Publié par JEAN-LUC D le 06 juillet 2021 à 14:25

C’était jour de reprise au PSG hier et Leonardo était présent au Camp des Loges. L’occasion pour le directeur sportif d’évoquer la suite du mercato estival.

PSG Mercato : Donnarumma, Ramos et Hakimi arrivent

Pablo Longoria, président de l’OM, et Leonardo se font la course aux gros coups, même si les deux clubs français réalisent un mercato estival avec des moyens totalement différents. Après avoir annoncé officiellement la signature de l’international néerlandais Georginio Wijnaldum (30 ans), en fin de contrat avec Liverpool, le club de la capitale est sur le point d’enregistrer les arrivées de grosses pointures. Également libres après leurs aventures avec le Real Madrid et l’AC Milan, le défenseur central espagnol Sergio Ramos (35 ans) et le gardien de but italien Gianluigi Donnarumma (22 ans) vont débarquer à Paris dans les prochains jours.

Arrivé l’été dernier à l’Inter Milan contre un chèque de 45 millions d’euros, le latéral droit marocain Achraf Hakimi (22 ans) est déjà dans l’avion pour la capitale française. L’ancien joueur du Real Madrid va s’engager en faveur des Rouges et Bleus après un accord à hauteur de 70 millions d’euros, bonus compris, entre les deux clubs. Hakimi devrait passer sa visite médicale ce mardi avant de signer son contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2026 selon plusieurs médias locaux et étrangers. Mais Leonardo ne compte pas s’arrêter là.

Leonardo prépare d’autres gros coups !

Interrogé lundi au Camp des Loges à l’occasion de la reprise de l’entraînement du Paris Saint-Germain, le patron du recrutement parisien est resté plutôt discret au sujet de la suite de son mercato estival. Mais face à l’insistance des journalistes sur l’arrivée d’autres gros coups, le dirigeant brésilien a tout simplement lâché : « Ça avance, ça avance » dans des propos relayés par le quotidien Le Parisien. D’après RMC Sport, Paul Pogba, annoncé sur le départ à un an de la fin de son contrat à Manchester United et le milieu de terrain du Stade Rennais Edouardo Camavinga pourraient suivre Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Sergio Ramos au PSG. En attendant, Lionel Messi est lui aussi annoncé dans le collimateur des dirigeants parisiens.