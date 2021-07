LOSC Mercato : Après Maignan, un autre gardien quitte Lille !

Publié par Timothée Jean le 07 juillet 2021 à 01:00

Les départs s’enchaînent au LOSC ce mercato estival. Le club lillois a déjà perdu Mike Maignan et vient de se séparer d’un second gardien de but. Hervé Koffi a officiellement quitté Lille pour Charleroi.

LOSC Mercato : Hervé Koffi transféré au Charleroi

Le mercato estival du LOSC sera très mouvementé, notamment dans le sens des départs. Nouvel entraîneur du club lillois, Jocelyn Gourvennec travaille en coulisses pour renforcer son nouvel effectif. Le coach français entend profiter du marché des transferts pour faire venir de nouveaux joueurs. Mais avant de poursuivre son recrutement, le LOSC compte se séparer de plusieurs éléments pour une meilleure maitrise de sa masse salariale.

Auteur d’une excellente saison avec le club nordiste, Renato Sanchez n’est pas certain de rester. En attendant le probable départ de l’attaquant portugais pressenti pour rejoindre la Premier League, la direction du LOSC vient d’officialiser un nouveau départ. Hervé Koffi a définitivement quitté le club. Prêté à Royal Excel Mouscron l’an dernier, le portier Burkinbé va poursuivre sa carrière à Charleroi, en Belgique. Il s’est engagé avec le club belge jusqu’en juin 2024. Lille OSC n’a pas communiqué sur le montant de son transfert. « Lille OSC annonce avoir trouvé un accord avec le Royal Charleroi Sporting Club pour le transfert d’Hervé Koffi (24 ans) chez les Zèbres », peut-on lire dans le communiqué.