Besiktas Mercato : Le club turc vise deux gros attaquants de Liga

Publié par Thomas le 07 juillet 2021 à 11:15

C’est le quotidien espagnol AS qui l’affirme, le club turc de Besiktas, tout juste champion de Turquie, qui jouera donc la Ligue des Champions la saison prochaine, s’intéresserait fortement à deux attaquants de Liga : Luuk de Jong du FC Séville, et Diego Costa, ex-joueur de l’Atlético Madrid. Le club d'Istanbul est à la recherche de deux attaquants de renom pour se renforcer, aux vues des échéances de la saison 2021-2022. Le club aurait porté son dévolu sur le néerlandais et l’espagnol, qui connaissent tous les deux une passe difficile actuellement, afin de les relancer en Süper Lig.

Besiktas se positionne sur Luuk de Jong et Diego Costa

Dans l’optique de faire une bonne campagne de Ligue des Champions, Besiktas, champion de Turquie, a besoin de se renforcer offensivement et se serait positionné pour recruter les deux attaquants en manque de confiance ces deux dernières années. Le conseiller du président de Besiktas, Erol Kaynar, a affirmé au quotidien espagnol que le club insistait pour recruter l’espagnol Diego Costa, qui avait rompu son contrat avec l’Atlético Madrid en 2020, et qui depuis était sans club.

« On espère arriver à un accord avec Costa au début du mois. C’est notre priorité au club, il y a cependant des détails financiers qui ne sont pas résolus. On reste optimiste pour le transfert de Costa. Nous avons besoin d’un attaquant en plus. Luuk de Jong de Séville est un attaquant qui nous intéresse comme deuxième recrue pour la ligne offensive. On est en pourparlers pour l’obtention du prêt du joueur. » Il reste deux ans de contrat au néerlandais en Andalousie.

Deux joueurs qui connaissent un creux dans leur carrière

Si Luuk de Jong est un attaquant qui a fait ses preuves lors de son passage au PSV (28 buts en 34 matchs en 2019), le néerlandais de 30 ans ne s’est jamais réellement imposé au FC Séville, avec seulement 10 buts en championnat ces deux dernières saisons. Très décrié en Liga pour son profil peu technique, il pourrait se relancer en Turquie. Le cas de Diego Costa est un peu plus complexe. Le joueur n’a pas joué depuis fin 2020, date de sa résiliation de contrat avec l’Atlético Madrid pour « raisons personnels », mais reste néanmoins un attaquant de haut niveau, qui pourrait aider le club turc à atteindre ses objectifs, notamment en Ligue des Champions la saison prochaine.