Montpellier Mercato : Nicollin confirme pour Mamadou Sakho

Publié par Timothée Jean le 07 juillet 2021 à 17:10

Il n’y a plus aucun doute, Montpellier HSC s’active pour recruter Mamadou Sakho. Le président du club héraultais, Laurent Nicollin, a lui-même expliqué que sa volonté de rapatrier le défenseur français était bien réelle.

Mamadou Sakho, la prochaine recrue de Montpellier HSC ?

En fin de contrat le 30 juillet dernier, Mamadou Sakho n’a pas prolongé son bail à Crystal Palace. L’international français (29 sélections) est désormais libre de s’engager avec le club de son choix et pourrait faire son grand retour en France lors de ce mercato estival. Le nom de Montpellier HSC est évoqué comme l’un des points de chute possible pour l’accueillir. Et si tout cela était considéré comme une simple rumeur, l'intérêt du MHSC pour Mamadou Sakho est bien officiel.

S’exprimant lors d’une interview accordée à Midi Libre,Laurent Nicollin a confirmé l’intérêt du club montpelliérain pour le défenseur de 31 ans. Le président du MHSC pense pouvoir convaincre Mamadou Sakho de signer. « On avance si on arrive à se mettre d’accord financièrement. Pas à pas », a-t-il précisé au quotidien héraultais. Parti en Angleterre en 2013, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain pourrait donc faire son retour dans le championnat français après neuf ans d'exil. Les négociations se poursuivent entre les différentes parties engagées dans ce dossier. Mais le MHSC pourrait également attirer l’un de ses anciens joueurs.

Montpellier : Benjamin Stambouli sur le chemin du retour ?

Laurent Nicollin a en effet révélé que le club souhaite rapatrier Benjamin Stambouli. Le milieu défensif est très apprécié à Montpellier. Le président héraultais a d’ailleurs lancé un appel du pied à son ancien joueur. « Il n’a jamais été hors course. C’est un joueur formé chez nous, que j’aime beaucoup. On l’a rencontré, le coach a discuté avec lui (…) Déjà, s’il peut s’entraîner avec nous plutôt que rester chez ses parents à Uzès, ce serait une bonne chose », ajouté Laurent Nicollin. Benjamin Stambouli, milieu défensif formé au MHSC, est désormais libre de tout contrat à la suite de la relégation de Schalke 04.