Montpellier HSC : Un important retour acté au MHSC contre Lyon

Le MHSC affronte l’Olympique Lyonnais ce samedi lors de la 12e journée de Ligue 1. Un renfort de taille est de retour à Montpellier.

Après sa défaite à Lens (1-0) lors de la dernière journée, le Montpellier Hérault SC retrouve La Mosson ce samedi. Le MHSC affronte l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 12e journée du championnat. Pour cette affiche, le club de l’Hérault enregistre un important retour. Absent lors de la défaite de Montpellier à Bollaert, Jordan Ferri effectue son retour dans le groupe pour la réception de Lyon. Le milieu de terrain était suspendu contre les Sang et or. Il ne manquera pas ses retrouvailles avec l’OL, son club formateur. Jordan Ferri de retour, Montpellier devra encore composer sans Mamadou Sakho. Le défenseur central âgé de 32 ans est de nouveau forfait en raison de pépins physiques. Sa dernière apparition remonte au 11 septembre lors de la 7e journée.

Cette affiche sera la première sortie du Montpellier Hérault SC sans Olivier Dall’Oglio. Le technicien de 58 ans a été remercié par le MHSC en raison des mauvais résultats du club. Contre le RC Lens, Montpellier a aligné sa troisième défaite de rang en championnat. L’entraîneur montpelliérain a été remplacé par l’intérimaire Romain Pitau. Comme La Paillade, l’Olympique Lyonnais espère mettre fin à une triste série. Les Gones restent sur six matchs sans succès, dont cinq défaites, avant ce déplacement à La Mosson. Le portier montpelliérain Jonas Omlin espère sortir de cette mauvaise spirale suite à l’important changement que vient d’opérer sa direction.

« Nous avons désormais un nouveau coach qui nous donne des éléments pour gagner les prochains matchs. L’OL veut faire la même chose que nous mais on n’a plus d’excuse. On doit faire plus, on doit chercher des points avec une mentalité différente. »