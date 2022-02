Stade Rennais : Une grosse nouvelle tombe au SRFC avant Montpellier

Publié par Thomas le 23 février 2022 à 16:20

À quelques jours du match MHSC-SRFC, le Stade Rennais a appris ce mercredi une superbe nouvelle. Trois absences de taille confirmées côté Montpellierain.

SRFC : Montpellier sans son roc en défense face à Rennes

Ce vendredi, Bruno Genesio et se hommes se déplacent à la Mosson dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Contre une formation montpelliéraine en perte de vitesse, les Rouge et Noir ont l’occasion de creuser l’écart ce vendredi avec ses principaux concurrents à l’Europe et repasser provisoirement à la 4e place du classement. Une rencontre cruciale donc, où le MHSC se présentera avec plusieurs absences de taille.

Comme l’a annoncé Olivier Dall'Oglio ce mercredi en conférence de presse, Montpellier sera privé contre le SRFC de son patron en défense centrale, Mamadou Sakho. L’ancien joueur du PSG avait été touché le week-end dernier lors de la victoire face au FC Lorient et avait dû laisser sa place 20 minutes avant la fin de la rencontre. Mais l’international français n’est pas le seul grand absent côté montpelliérain, le latéral gauche serbe Mihailo Ristic devra également patienter avant de faire son retour, lui qui avait déjà loupé le match contre les Merlus.

Enfin, le coach du MHSC a confirmé l’absence de son homme fort en attaque, Stephy Mavididi, victime d’une torsion au genou après le match contre Monaco le 23 janvier dernier. L’attaquant anglais effectue un retour progressif et pourrait revenir d’ici deux à trois semaines. " Les absences font partie d'une saison, bien sûr on préfère avoir tout le monde. Mais maintenant, on passe à autre chose et on travaille avec les joueurs qui sont en place, on n'a pas le choix et on a pas le temps ", a déclaré Dall’Oglio, qui devra donc composer avec un onze nouveau contre les Bretons.

Deux gros retours au Stade Rennais contre Montpellier ?

De son côté, le SRFC devrait connaître également plusieurs absences importantes face au MHSC, une équipe qui lui avait bien réussi lors de la phase aller (victoire 2-0 au Roazhon Park). En plus de Kamaldeen Sulemana, Rennes devra composer sans sa recrue estivale, Loïc Badé, forfait pour la rencontre, comme annoncé par le journaliste du Parisien Benjamin Quarez.

Néanmoins, le Stade Rennais pourrait acter face au MHSC deux come-back de taille. Tout d’abord en attaque, où Jérémy Doku est pressenti pour apparaître dans le groupe qui fera le déplacement ce jeudi. La pépite belge, qui n’avait pas rejoué depuis Clermont le 23 janvier dernier, pourrait être utilisé en fin de rencontre par son entraîneur, Bruno Genesio, en fonction de l’issue du match. Autre retour important espéré par le club Rouge et Noir, celui de Flavien Tait, touché aux adducteurs depuis début janvier. Si beaucoup de supporters attendent avec impatience de revoir leur maître à jouer de l’entrejeu, tout dépendra de l’aval du staff médical, qui pourrait aussi faire patienter l’ancien angevin encore une semaine.