Montpellier HSC : Un cadre du MHSC encore absent face au RC Lens

Publié par ALEXIS le 13 octobre 2022 à 17:08

Le Montpellier HSC sera encore privé de l’un de ses cadres face au RC Lens, samedi. L'absence du joueur a été confirmée par Olivier Dall'Oglio.

Montpellier HSC : Mamadou Sakho toujours souffrant du mollet

Souffrant toujours d’une gêne à un mollet, Mamadou Sakho ne sera pas du déplacement du Montpellier HSC sur le terrain du RC Lens, samedi lors de la 11e journée de Ligue 1. Le défenseur central a passé des tests médicaux, dont les résultats ne lui permettent pas de rejouer. « Les examens ne permettent pas de le faire reprendre », a expliqué son entraîneur Olivier Dall'Oglio, en conférence de presse d’avant-match.

Mamadou Sakho avait manqué le match contre le RC Strasbourg (2-1) à la Mosson. À Toulouse, il était dans le groupe, mais était resté sur le banc de touche. L’ancien Tricolore était encore absent lors de la dernière défaite du MHSC face à l’AS Monaco. Cela fait donc un mois que le défenseur de 32 ans n’a pas joué. Son dernier match remonte au 11 septembre et une défaite contre l'Angers SCO. Titulaire au coup d’envoi du match, il avait cédé sa place à Maxime Estève, peu avant l’heure de jeu, suite à un pépin physique.

Montpellier HSC-RC Lens : Jordan Ferri suspendu

En plus de Mamadou Sakho, Olivier Dall'Oglio ne peut toujours pas compter sur les blessés de longue date, Pedro Mendes (défenseur central), Dimitry Bertaud (Gardien de but) et Théo Sainte-Luce (arrière gauche). Le capitaine Jordan Ferri aussi ne fera pas le voyage à Lens, car il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Malgré ces absents, le Montpellier HSC doit vite renouer avec la victoire, après deux défaites consécutives en championnat, respectivement contre Toulouse FC (4-2) et l'AS Monaco (0-2). Sauf que le prochain adversaire des Pailladins n'est autre que le Racing Club de Lens (4e de Ligue 1), une équipe qui fait un début de saison canon.