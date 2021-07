PSG Mercato : Après Ramos, Griezmann en route pour le Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 07 juillet 2021 à 15:20

Le PSG s’apprête à officialiser la signature de Sergio Ramos, laissé libre par le Real Madrid après la fin de son contrat. Et Antoine Griezmann, attaquant du Barça, pourrait être l’autre grosse star de la Liga à rejoindre le club de la capitale cet été.

Griezmann, le sacrifice du Barça pour payer Messi ?

Désireux de prolonger le contrat de Lionel Messi, le FC Barcelone doit rapidement trouver une solution pour faire baisser sa masse salariale de 347 millions d’euros à 160 millions d’euros afin de se conformer aux exigences du plafond salarial imposées par la Liga. Et d’après les informations de la célèbre émission El Chiringuito, Antoine Griezmann devrait être placé sur le marché des transferts cet été. Arrivé en 2019 en provenance de l’Atlético Madrid, l’international français a même été déjà mis au courant de cette situation.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, le champion du monde 2018 est estimé à 60 millions d’euros, mais le club culé espère toucher un chèque plus important de ce montant. De son côté, Griezmann n’écarte pas forcément un départ de Barcelone, où il peine toujours à s’imposer, à condition que son prochain club lui offre le même salaire et le même statut. Une grosse bataille s’annonce déjà pour le coéquipier d’Ousmane Dembélé.

Direction le PSG ou la Premier League pour Griezmann ?

D’après le journal catalan Sport, le Paris Saint-Germain surveille de près la situation d’Antoine Griezmann. Conscient que les pistes menant à Cristiano Ronaldo, proche d’une prolongation avec la Juventus de Turin, et Lionel Messi sont de plus en complexes, le club parisien n’écarte pas l’hypothèse d’une arrivée du natif de Mâcon. Surtout si Kylian Mbappé venait à réclamer officiellement son départ cet été. Mais il faudra d’abord battre la concurrence des grosses écuries de Premier League comme Manchester City et Manchester United.

Après avoir perdu Sergio Aguero qui a rejoint le FC Barcelone, les Citizens veulent le remplacer par Harry Kane. Si Tottenham venait effectivement à retenir son attaquant, Pep Guardiola pourrait lancer une offensive pour récupérer Griezmann. Le Paris SG aura donc fort à faire dans ce dossier avec des relations en dents de scie avec les Blaugranas.