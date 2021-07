OM Mercato : Longoria lâche une grosse vérité sur Ben Arfa

Publié par JEAN-LUC D le 07 juillet 2021 à 18:20

Et si Hatem Ben Arfa retrouvait l'Olympique de Marseille, dix ans après l'avoir quitté ? Jorge Sampaoli, l’entraîneur de l’ OM, y pense énormément pour cet été. La réponse du président, Pablo Longoria, n’a pas traîné.

Jorge Sampaoli a contacté Hatem Ben Arfa

Lorsqu’il occupait le banc du FC Séville, Jorge Sampaoli a tenté de recruter Hatem Ben Arfa après une saison 2015-2016 époustouflante sous le maillot de l’OGC Nice. Mais l’attaquant français avait préféré rejoindre le Paris Saint-Germain. Aujourd’hui à l’Olympique de Marseille, le coach argentin n’a pas oublié l’international tricolore de 34 ans. D’après les informations du journal L’Équipe, l’entraîneur de l’ OM a contacté Hatem Ben Arfa pour lui proposer de le retrouver à Marseille, un club qu’il connaît bien pour y être passé entre 2008 et 2011.

Sans club depuis la fin de son contrat avec les Girondins de Bordeaux le 30 juin dernier, Ben Arfa se prépare physiquement et semble prêt à revenir dans la cité phocéenne pour un énième challenge en Ligue 1. Toutefois, le virevoltant ailier formé à l’Olympique Lyonnais devrait revoir ses plans en ce qui concerne l’ OM.

Mercato OM : Pablo Longoria tape du poing sur la table

Pablo Longoria a profité de la conférence de presse de présentation de sa nouvelle recrue Matteo Guendouzi pour répondre à la rumeur renvoyant Hatem Ben Arfa à l’Olympique de Marseille. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le président du club olympien en veut au clan Ben Arfa. Le dirigeant espagnol a regretté que les discussions entre son entraîneur et l’attaquant tricolore soient sorties dans les médias. D’ailleurs, Pablo Longoria précise que c’est le joueur lui-même qui a proposé ses services à l’ OM et non le contraire.

« Pour Ben Arfa, j'ai été étonné pour vous dire la vérité. J’ai beaucoup de respect pour lui, c'est un joueur qui m'a procuré beaucoup de plaisir, notamment à Nice, mais je n'apprécie pas qu'on rende publiques des conversations individuelles et qu'on se serve de l'OM à des fins personnelles. Ce sont des choses que je n'accepterai jamais. Je précise que c'est Ben Arfa qui a contacté Sampaoli, pas le contraire », a lancé le président de l' OM, ce mercredi après-midi. Visiblement, ce dossier n’est plus d’actualité du côté de Marseille.