OM Mercato : Guendouzi, ses grandes ambitions à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 08 juillet 2021 à 01:15

Mattéo Guendouzi est officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille. Lors de sa présentation officielle à la presse ce mercredi, le milieu de terrain français est revenu sur sa signature à Marseille et nourrit déjà de grandes ambitions pour la suite de sa carrière.

Mattéo Guendouzi veut "aider l’ OM à remporter des titres"

Courtisé par plusieurs clubs cet été, Mattéo Guendouzi a choisi de signer à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain s’est engagé avec l’ OM pour un prêt d’un an avec option d’achat. Présent en conférence de presse ce mercredi, le néo-marseillais a affiché ses objectifs sous ses nouvelles couleurs. Mattéo Guendouzi souhaite progresser et tout donner pour remporter des titres avec le club phocéen.

« Je suis là pour m’adapter à la stratégie collective. On doit renforcer l’équipe pour faire de belles choses ici. Je suis ici pour me battre sur le terrain, pour les couleurs. J’ai un caractère de gagnant à l’entraînement et en match. J’ai grandi, j’ai peut-être fait des erreurs, mais je vais garder un caractère qui correspond au club et aux supporters », a-t-il déclaré dans une interview accordée au site du club avant d’ajouter : « Je veux gagner des titres à Marseille ».

De retour à Arsenal après un prêt au Hertha Berlin, Mattéo Guendouzi va donc poursuivre sa carrière à Marseille. Le joueur de 22 ans veut d’ailleurs relancer sa carrière à l’OM pour arriver au sommet comme son modèle Zinedine Zidane. « Je suis arrivé jeune à Arsenal, j’y ai joué plus de 80 matchs. J’ai progressé là-bas. Je suis heureux de mon passage là-bas. Je suis à Marseille pour continuer à progresser. Mon modèle, c’est Zinedine Zidane, humainement et sur le plan du football », a-t-il confié.

Guendouzi veut s’inscrire dans la durée à Marseille

Poursuivant, le milieu de terrain français a indirectement envoyé un message à la direction de l' OM concernant son avenir. Prêté par Arsenal, Matteo Guendouzi veut évoluer durant plusieurs saisons à l'Olympique Marseille. « Je suis ici pour m’inscrire dans la durée. Je veux m’inscrire dans le projet de l’OM à long terme », a-t-il conclu. Reste à savoir si son option d'achat sera levée.