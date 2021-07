PSG Mercato : Après Ramos, Leonardo vise un gros coup à l’OL

Publié par JEAN-LUC D le 07 juillet 2021 à 21:42

Malgré un mercato de folie avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, le PSG veut encore faire un coup en Ligue 1. Et c’est du côté de l’OL que le club de la capitale aurait déniché une affaire intéressante.

OL Mercato : Le PSG veut un milieu de terrain Lyonnais

C’est fait, Sergio Ramos va devenir un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. L’ancien capitaine du Real Madrid est arrivé à Paris ce mercredi et a passé avec succès les tests médicaux préalables à la signature de son contrat. Laissé libre par les merengues au terme de son engagement le 30 juin dernier, l’international espagnol de 35 ans va poursuivre sa carrière au PSG à compter de la saison prochaine et durant deux ans, soit jusqu’en 2023.

Il devient ainsi la troisième recrue officielle du club parisien après le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum, venu libre de Liverpool, et le latéral droit marocain Achraf Hakimi, transféré de l’Inter Milan contre un chèque de 70 millions d’euros, bonus compris. En attendant la fin de l’Euro pour annoncer également la venue du gardien de but de la Squadra Azzura Gianluigi Donnarumma, lui aussi arrivé gratuitement de l’AC Milan, les dirigeants parisiens négocient avec Paul Pogba, annoncé sur le départ du côté de Manchester United. Le milieu de terrain français n’ayant plus que douze mois d’engagement avec les Red Devils, son transfert au PSG peut être facilité par sa situation.

Et ce mercato de folie ne semble pas encore satisfaire Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. En effet, selon les informations du média ESPN, le Paris Saint-Germain n’a pas abandonné l’idée de recruter Houssem Aouar. Sous contrat jusqu’en 2023, le meneur de jeu tricolore fait partie des joueurs que Jean-Michel Aulas et Juninho ne retiendront pas en cas d’offre satisfaisante cet été. Cependant, le PSG n’est pas le seul club intéressé par le Lyonnais de 23 ans.

Mercato OL : Arsenal à la lutte avec le PSG pour Houssem Aouar

Absent lors de la reprise de l'entraînement de l’OL, Houssem Aouar a réagi sur Twitter aux rumeurs qui le donnaient en bras de fer avec ses dirigeants. Un média anglais annonçait qu’il avait manqué la reprise dans l’attente de son transfert. Seulement, le site Le 10 Sport assure que l’un des chouchous du président Jean-Michel Aulas est bel et bien sur le départ. D’ailleurs, il a déjà fait l’objet d’une offre de la part d’Arsenal. Le média sportif français précise que l’affaire est en bonne voie puisque la proposition des Gunners se rapproche des attentes des Gones, entre 20 et 25 millions d’euros. Le PSG étant un rival de l'OL, Jean-Michel Aulas devrait préférer la proposition des Gunners à offres identiques.