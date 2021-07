ASSE Mercato : Intérêt de Sainté, Gravillon vers le Stade de Reims

Publié par ALEXIS le 07 juillet 2021 à 22:15

Ciblé par Claude Puel pour renforcer l'ASSE, Andreaw Gravillon s’est rapproché du Stade de Reims, selon les dernières informations de L’Équipe.

ASSE : Gravillon au Stade de Reims pour 4,4 M€ ?

Indésirable à l’Inter Milan, Andreaw Gravillon intéresse l’ ASSE et des clubs étrangers, dont le Besiktas (en Turquie) et le VfL Wolfsburg (Bundesliga). Les Stéphanois songent en effet au Guadeloupéen pour se renforcer en défense centrale. Il devrait être le remplaçant de Pape Abou Cissé qui vient de regagner l’Olympiakos à l’issue de son prêt de six mois à l’AS Saint-Étienne. Mais, contre toute attente, l’arrière de 23 ans se dirigerait vers un autre club de Ligue 1.

« Le défenseur français de l'Inter Milan pourrait signer rapidement en faveur du Stade de Reims sous la forme d'un transfert entre 3,5 M€ et 4,4 M€ », a annoncé le quotidien sportif L’Équipe. La valeur marchande du joueur est de 6 millions d'euros. D’après la source, les Rémois ont ciblé Andreaw Gravillon pour son profil proche de celui d’Axel Disasi, transféré à Monaco à l'été 2020.

Enfin un club pour le défenseur aux 4 prêts ?

Andreaw Gravillon avait défendu les couleurs du FC Lorient la saison dernière (2020-2021) sous la forme de prêt. Il avait contribué au maintien des Merlus, menacés un temps de relégation en Ligue 2. La cible de l’ ASSE avait été titulaire 26 fois en autant de matchs disputés en championnat.

Le défenseur central avait marqué un but et délivré 2 passes décisives. Notons par ailleurs qu' Andreaw Gravillon avait été précédemment prêté à Delfino Pescara (2019), à l’US Sassuolo (2019) et à Ascoli Calcio (2019-2020).