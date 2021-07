Strasbourg Mercato : Julien Stéphan vise un milieu nîmois

Publié par Thomas le 08 juillet 2021 à 11:34

Selon Foot Mercato, le RC Strasbourg se serait positionné pour recruter le milieu de terrain algérien de 28 ans, Zinedine Ferhat, du Nîmes Olympique, tout juste relégué en deuxième division cette année. Malgré une saison ratée pour les crocos, Ferhat, lui a réalisé un exercice 2020-2021 très convaincant, avec 6 buts et 10 passes décisives en Ligue 1. Le club alsacien, qui a vu arriver à sa tête cet été l’ex-coach rennais Julien Stéphan, ferait actuellement de l’Algérien sa priorité. Très technique balle au pied, l’international algérien est en contrat avec Nîmes jusqu’en 2022.

Mercato Strasbourg : Julien Stéphan valide le profil de Zinedine Ferhat

Le nouvel entraîneur du RC Strasbourg, arrivé le 28 mai dernier, pour un contrat de trois saisons, à débuter son chantier estival, après une triste 15e place de Ligue 1 cette saison du club alsacien. Selon le média Foot Mercato, l’ex-entraîneur du Stade Rennais serait très intéressé par le milieu algérien de 28 ans du Nîmes Olympique, Zinedine Ferhat, en fin de contrat avec son club en 2022. Le joueur, très créatif balle au pied, aurait tapé dans l’œil de l’entraîneur strasbourgeois, notamment après sa bonne saison dans une équipe nîmoise décevante, le club ayant été relégué cette saison. Les dirigeants strasbourgeois devraient faire une offre dans les prochains jours, reste à voir si l’algérien sera tenté par une expérience en Alsace.

Zinedine Ferhat, révélation de Ligue 1 chez des crocos décevants

Si la saison du Nîmes Olympique a été un échec, après sa triste 19e place de championnat, et sa relégation en Ligue 2 BKT, le club garde néanmoins une note positive, leur milieu de terrain Zinedine Ferhat. L’international algérien (12 matchs avec les Fennecs), a apporté de la joie aux supporters nîmois dans une saison bien terne. Très technique et créatif à la relance, le joueur a fait vibrer le stade des Costières de par ses dribbles chaloupés, et aura mis du baume au cœur aux supporters du club du Gard.