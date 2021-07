OM Mercato : Gerson, ses confidences sur son arrivée à Marseille

Publié par Timothée Jean le 08 juillet 2021 à 19:45

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Gerson. Le milieu de terrain brésilien a été présenté ce jeudi devant la presse. Il en a profité pour lâcher quelques confidences sur sa signature à Marseille.

OM Mercato : Gerson livre ses premières impressions

Son transfert à l’ OM avait déjà été annoncé depuis un moment, mais Gerson avait des échéances à terminer avant de s'engager avec son nouveau club. C’est désormais chose faite. Le milieu de terrain a officiellement rejoint le club olympien en provenance de Flamengo. Présent en conférence de presse ce jeudi, la nouvelle recrue de l’ OM a partagé ses premières impressions. « Je suis très heureux d'être ici, d'avoir cette opportunité de revenir en Europe. La première fois, j'étais très jeune, mais j'ai beaucoup appris. J'ai plus de maturité maintenant, je pense que nous allons faire une belle saison. L'OM est un très grand club en Europe. Je sais que les supporters sont chaleureux et importants, je sais aussi qu'il y a de la pression. Je n'ai entendu que des bonnes choses sur l'OM », a-t-il confié au site officiel du club.

Après un premier passage délicat en Italie à l'AS Rome, Gerson fait donc son retour en Europe sous les couleurs de l' OM. Et le néo-marsellais a avoué que l’entraîneur Jorge Sampaoli a joué un rôle déterminant dans son transfert à Marseille. « Sampaoli ? J'ai parlé avec lui, on a échangé par message, il m'a donné confiance sur le fait de venir ici. Il est évident que j'ai toujours envie de disputer les JO de Tokyo (avec le Brésil), mais je respecte la décision du club. Je me focalise pour l’instant sur l'OM », a-t-il avoué.

Gerson : "C'est très positif la pression"

Double champion du Brésil (2019, 2020) et vainqueur de la Copa Libertadores (2019), Gerson est fin prêt pour son retour sur la scène européenne. Déjà très attendu sur la pelouse du Vélodrome, le milieu de terrain brésilien a expliqué qu’il ne craint pas la pression. « Mon passage en Italie m'a beaucoup aidé. J'ai évolué. Je ne pense pas que c'était une erreur. C'est très positif la pression, les gens donnent leur vie pour le club. La pression ne me dérange pas, au contraire », a-t-il assuré.