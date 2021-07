OM Mercato : Strootman officialise son départ de Marseille

Publié par Timothée Jean le 08 juillet 2021 à 22:23

Kevin Strootman ne défendra pas les couleurs de l' OM la saison prochaine. Si sa signature à Cagliari Calcio n’a pas encore été officialisée, le milieu de terrain a lui-même pris les devants en annonçant son départ du club Marseillais.

OM Mercato : Kevin Strootman fait ses adieux à Marseille !

Recruté en août 2018 contre un chèque d’environ 25 millions d’euros, Kevin Strootman n’est jamais parvenu à se faire une place à l’Olympique de Marseille. Considéré comme un véritable flop, l’international néerlandais a été prêté au Genoa la saison dernière où il a retrouvé des sensations. Son prêt expirant le 30 juin dernier, le milieu de terrain était attendu à Marseille cet été. Mais Kevin Strootman ne retournera pas à l’OM où son contrat s’achève en juin 2023.

Signe de son départ imminent, le milieu de terrain batave a fait ses adieux aux Marseillais ce jeudi sur les réseaux sociaux. « Plein d'ambitions et avec la forte conviction que Marseille était l'endroit idéal pour moi, je suis arrivé à l'OM à l'été 2018. Même si j'ai fait tout mon possible et donné toute mon énergie pour l'équipe durant ces années, les choses ne se sont pas déroulées comme le Club et moi l'imaginions. Maintenant, le temps est venu de prendre encore un nouveau chemin et j'aimerais souhaiter à tous les joueurs, tous les supporters et ainsi qu'à l'ensemble des personnes impliquées dans le club une grande saison, en espérant que l'OM rebondira et retrouvera la place qu'il mérite ! Allez l’OM », a-t-il posté sur son son compte Twitter.

Kevin Strootman attendu à Cagliari

Après avoir fait ses adieux à ses anciens coéquipiers et supporters marseillais, Kevin Strootman est désormais attendu en Sardaigne en Italie. Le joueur de 31 ans devrait s’engager avec Cagliari sous la forme d’un nouveau prêt. L'officialisation de sa signature chez les Sardes ne devrait plus tarder.