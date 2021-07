PSG Mercato : Sergio Ramos, une extraordinaire révélation tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 09 juillet 2021 à 15:30

À la recherche d’un leader pour sa défense centrale, le PSG s’est offert les services de Sergio Ramos. L’affaire aurait pu ne jamais être finalisée par le club de la capitale.

Sergio Ramos a fait des sacrifices pour venir au PSG

Depuis jeudi, Sergio Ramos est devenu officiellement un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Laissé libre après la fin de son contrat avec le Real Madrid, l’international espagnol s’est engagé en faveur du PSG pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2023. Mais la tâche ne fut pas de tout repos pour les dirigeants parisiens dans ce dossier. En effet, d’après les informations du média Goal, Manchester City et Arsenal ont également tenté leur chance avec l’emblématique défenseur central espagnol.

Désireux de s’attacher les services de son compatriote, l’entraîneur des Citizens, Pep Guardiola, n’a pas lésiné sur les moyens. Le site sportif explique que le champion du monde 2010 a reçu de la part du champion d’Angleterre une offre comprenant un projet sur le long terme : un contrat de cinq ans avec deux saisons à Manchester City et un engagement de trois saisons dans le championnat américain au New York City, club satellite des Skyblues. Les Gunners se sont eux aussi montrés très généreux avec Sergio Ramos en lui proposant un contrat de deux ans, comme il le souhaitait au Real Madrid.

Mieux, Arsenal était également prêt à lui verser mensuellement 17 millions d’euros, beaucoup plus que les 12 millions d’euros qu’il va toucher à Paris. Mais l’absence de Ligue des Champions a poussé l’ancien capitaine du Real Madrid à refuser l’offre du club londonien. Surtout que sa priorité était déjà dégagée après la fin des discussions avec le Real Madrid.

Sergio Ramos revient sur les raisons de son choix

Après seize années passées sous le maillot du Real Madrid, Serge Ramos s’offre une nouvelle aventure avec le Paris Saint-Germain. À 35 ans, l’international espagnol rêve encore de trophées et pense qu'il s'agit du bon moment pour rejoindre le club du président, Nasser Al-Khelaïfi. « Nous sommes dans un club qui veut tout gagner. Après, le football n'est pas une science exacte, il y a toujours des détails qui font qu'un match se perd ou se gagne... Mais il faut donner le maximum pour avoir l'esprit tranquille, tout donner sur le terrain, c'est aussi ce qui définit cette équipe et ce club, il faut toujours voir les choses en grand. Nous sommes là pour tout donner et gagner », a déclaré le nouveau numéro 4 du PSG sur PSG TV.