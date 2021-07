Inter Mercato : Le Stade de Reims double l’ASSE sur un défenseur

Publié par Gary SLM le 09 juillet 2021 à 18:05

Une véritable bataille est en court entre le Stade de Reims et l’ ASSE pour le transfert d’un défenseur central de l’Inter Milan, le champion de Serie A.

Andreaw Gravillon vers le Stade de Reims

Pour la nouvelle saison, le Stade de Reims, comme l’AS Saint-Étienne, a besoin de se renforcer en défense. Les rouges et blancs ont trouvé en Andreaw Gravillon le profil idéal pour consolider leurs acquis en défense. Le joueur natif de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) sort en effet d’une saison correcte au FC Lorient où il a disputé 26 matches et inscrit 1 but. Du haut de son 1m88, il a aussi tapé dans l’oeil des dirigeants d’un autre club français, l’ASSE.

En effet, le quotidien L'Équipe indique que les dirigeants rémois sont proches de s’offrir Andreaw Gravillon. Ces derniers travaillent pour obtenir son transfert définitif pour un montant se situant autour de 4,4 millions d’euros. Les négociations sont si avancées que le quotidien sportif indique que le défenseur pourrait rapidement signer au Stade de Reims.

Claude Puel doublé sur cette cible défensive

Ce transfert du défenseur central vers le Stade de Reims devrait faire un malheureux. Claude Puel, l’entraîneur de l’ASSE, s’était positionné pour engager le Français de 23 ans. Relancé lors de son prêt au FC Lorient, le Guadeloupéen appartenant à l'Inter Milan devrait bien rester en Ligue 1 comme il le souhaite. « Les deux clubs de foot se trouvent en contacts avancés et un accord serait proche d'être trouvé dans le cadre d'un transfert (définitif, ndlr) estimé entre 3,5 M€ et 4,4 M€ », selon la source. L’AS Saint-Étienne n’a plus qu’à réorienter ses recherches d’un joueur défensif vers une autre cible puisqu’Andreaw Gravillon semble avoir déjà fait son choix pour la suite de sa carrière.