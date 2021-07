ASSE Mercato : Un buteur ciblé s’éloigne de l’AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 09 juillet 2021 à 17:00

L’ ASSE se cherche toujours un attaquant en priorité. Toutefois, l’arrivée de ce dernier traîne en raison du dossier de la vente du club ligérien. Un buteur ciblé par les Stéphanois s’éloigne également, il est annoncé vers un club étranger.

ASSE : Mohamed Bayo annoncé vers Anderlecht

L’ ASSE n’a toujours pas accueilli un seul joueur en renfort depuis le début du mercato. Claude Puel a consolidé seulement les contrats de six jeunes joueurs qui lui ont donné satisfaction la saison dernière. Il s'agit de Saïdou Sow (19 ans), Aïmen Moueffek (20 ans), Maxence Rivera (19 ans), Yvann Maçon (22 ans), Martin Tshibuabua (19 ans) et Étienne Green (21 ans). Le poste d’attaquant reste la priorité de l’AS Saint-Étienne, mais Claude Puel veut dégraisser son effectif avant de passer à l’offensive pour les renforts espérés.

Mohamed Bayo, buteur de Clermont Foot 63, est sur la liste des joueurs visés par le manager général de l' ASSE. Mais il serait sur le point de filer à l’étranger. Selon Le 10 Sport, le buteur Franco-Guinéen se dirige vers le RSC Anderlecht. Le club belge « se montre le plus actif pour tenter de le récupérer » si l’on en croit la source.

Statistiques du buteur de Clermont Foot

Mohamed Bayo est un attaquant décisif. Il a été le meilleur buteur de la Ligue 2 la saison dernière. Il a inscrit 22 buts et délivré 7 passes décisives en 38 matchs disputés. Grâce à ses performances, il a été évidemment un acteur majeur de la montée historique de Clermont Foot en Ligue 1. La révélation du championnat de D2 à l’issue de l’exercice 2020-2021 a donc la possibilité de jouer dans l’élite la saison prochaine, car il est lié au club promu jusqu’en juin 2023. International guinéen (une sélection), Mohamed Bayo vaut 6 millions d’euros sur le marché des transferts.