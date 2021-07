LOSC Mercato : Offensive de Lille OSC pour un attaquant du PSV

Publié par ALEXIS le 10 juillet 2021 à 14:55

Après avoir acté plusieurs départs, le LOSC attend toujours sa première recrue estivale. Le club champion de France 2021 est annoncé sur la piste d’un joueur offensif du PSV Eindhoven (Pays-Bas).

Le LOSC mise 18 M€ pour recruter Cody Gakpo

Champion de France, le LOSC a lancé son mercato depuis la nomination de Jocelyn Gourvennec au poste d’entraîneur. Aucune signature n’est encore actée officiellement, mais il y a des pistes, comme celle menant vers Cody Gakpo, un ailier gauche du PSV Eindhoven. Si l’on en croit les informations de Voetbal International, Lille OSC fonce sur le jeune Néerlandais. En quête de joueurs offensifs, l’OM et l’OL sont aussi intéressés par le profil de ce dernier.

D’après le média batave, Olivier Létang est passé à l’offensive pour devancer ses concurrents, en faisant une offre estimée à 18 M€. Mais cette proposition pourrait être ignorée, car le LOSC n’a pas que les clubs de Ligue 1 en face, il doit également affronter la forte concurrence du Bayern Munich et son gros portefeuille. Intéressé aussi par les services de Cody Gakpo, le club bavarois ont noué des contacts avec les représentants du joueur, selon les informations de la source.

Unique expérience avec le PSV Eindhoven

Comme Memphis Depay, Cody Gakpo (22 ans) a été formé et lancé au PSV Eindhoven. Il a intégré le centre de formation du club à 8 ans et y a franchi les paliers entre 2009 et 2017. Depuis la saison 2017-2018, le joueur d'origine togolaise évolue avec l’équipe professionnelle en Eredivisie (championnat de l’élite). Il a ainsi pris part à la Ligue Europa et la Ligue des champions avec Les Fermiers.

Lors de l’exercice dernier, le natif d’Eindhoven a marqué 11 buts et offert 3 passes décisives en 29 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Sous contrat jusqu’à fin juin 2024, Cody Gakpo est coté à 18 M€. Par ailleurs, l’ailier courtisé par le LOSC est international hollandais. Il a pris part à l’Euro 2020 et a dipsuté le match contre la Macédoine dans le Groupe C.