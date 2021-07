Barça Mercato : La venue de Messi au PSG de plus en plus évidente

Publié par JEAN-LUC D le 10 juillet 2021 à 21:54

Après 21 ans passés sous le maillot du Barça, Lionel Messi va-t-il retrouver son ami Neymar au PSG d’ici le 31 août prochain ? Ce cas de figure d'un prochain mariage entre la star argentine et le club de la capitale prend forme.

Mercato : Le Barça en difficulté pour garder Messi

Joan Laporta ne veut pas perdre Lionel Messi. Le successeur de Josep Maria Bartomeu est donc à la recherche d’un montage financier à même de lui permettre d’intégrer le nouveau contrat de la Pulga dans les cahiers de compte du FC Barcelone sans mettre en danger le club conformément à la réglementation sur la masse salariale. D’après la Cadena Cope, pour y parvenir, le présent des Blaugranas doit absolument trouver 200 millions d’euros s’il veut conserver sa star.

Toutefois, il est encore très loin du compte et espère régler le problème avec les ventes ou le dégraissage des salaires de Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Samuel Umtiti, Clément Lenglet ou encore Ousmane Dembélé. Conscient de la situation compliquée de la formation espagnole, le Paris Saint-Germain se tient à sauter sur l’occasion pour récupérer Lionel Messi. Et ce n’est pas du leurre selon un journaliste français.

Messi et le PSG, un mariage pas impossible

Présent sur le plateau de l’After Foot sur RMC, Stéphane Guy a ouvertement déclaré qu’il existe une réelle possibilité que Messi débarque au Paris Saint-Germain d’ici la fin du mercato estival. Avec les difficultés économiques que rencontre le FC Barcelone, la probabilité que l’international argentin de 33 ans finisse par dire « oui » au PSG existe bel et bien.

« Je ne sais pas si on mesure ce qui se passe au Barça. C’est énorme ! C’est phénoménal ce qui est demandé au Barça… Ça veut dire que tout est à vendre dans l’effectif. Alors que paradoxalement, le Barça veut absolument garder celui qui pèse le plus lourd de sa masse salariale, à savoir Messi. Derrière, Javier Tebas dit que les règles seront respectées, et que les contrats ne seront pas validés si ce n’est pas le cas… On parle du Barça, c’est pas Gijon, c’est pas Valladolid ! C’est le Barça ! Tout le monde rigole sur le fait que Messi peut venir à Paris, mais pourquoi pas quand on voit ça… », a expliqué l’ancien journaliste sportif de Canal+. Après Sergio Ramos, le PSG pourrait également mettre la main sur une autre grosse star de la Liga cet été.