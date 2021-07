PSG Mercato : Encore un sale coup de la Juve en préparation

Publié par Ange A. le 11 juillet 2021 à 05:45

Alors qu’il souhaite conserver Moise Kean, le Paris Saint-Germain se retrouve désormais concurrencé par la Juve. Le club italien dispose d’un argument non négligeable pour faire pencher la balance en sa faveur dans ce dossier.

Ça se complique encore pour le PSG dans le dossier Moise Kean

Le Paris Saint-Germain avait surpris plus d’un en recrutant Moise Kean l’été dernier. L’attaquant de 21 ans est arrivé en prêt sans option d’achat en provenance d’Everton. Au final, le prodige italien a été une bonne pioche pour le PSG, faisant oublier la mauvaise passe de Mauro Icardi, successeur annoncé d’Edinson Cavani. Avec 17 réalisations, il a terminé deuxième meilleur buteur du club francilien derrière Kylian Mbappé auteur de 42 buts. Au vu de sa saison, l’avant-centre pousse pour un nouveau bail dans la capitale. Un vœu que souhaite d’ailleurs exaucer la direction parisienne. Mais celle-ci se heurte à l’intransigeance de Rafael Benitez, le nouveau coach des Toffees. Selon la presse italienne, le PSG doit également composer avec la concurrence de la Juve.

Des chances de la Juve de rapatrier Kean

Selon les informations de Tuttosport, la Juventus de Turin envisage de rapatrier Moise Kean cet été. Un retour à Turin est d’autant plus possible que Massimiliano Allegri a retrouvé le banc de la Juve. Le technicien italien est en effet celui qui a permis au jeune avant-centre de se révéler lors de la saison 2018-2019. Un exercice au terme duquel Kean a disputé 17 matchs et inscrit 7 buts. Outre le retour d’Allegri, la Vieille Dame disposerait d’une option de rachat pour son ancien attaquant. Reste maintenant à savoir si Everton sera vendeur cet été. Son nouvel entraîneur veut compter sur le jeune avant-centre cette saison. Recruté par les Toffees en 2019 contre 30 millions d’euros, son contrat avec l’autre club de la Mersey court jusqu’en juin 2024.