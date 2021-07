PSG Mercato : La Copa en poche, Léo Messi va décider

Publié par Ange A. le 11 juillet 2021 à 19:31

Lionel Messi a enfin remporté la Copa America avec l’Argentine. Après ce sacre, le flou autour de son avenir sera levé. Courtisan du sextuple Ballon d’Or, le Paris Saint-Germain se dirige vers une désillusion.

Lionel Messi en or, son avenir bientôt scellé

Après trois échecs en finale, Lionel Messi est enfin parvenu à remporter la Copa America. Dans la nuit de samedi à dimanche, l’Argentine s’est imposée sur le plus petit des scores pour dompter le Brésil sur ses terres. Un lob d’Angel Di Maria a suffi à l’Albiceleste pour dominer la Seleçao, son rival éternel. La Copa terminée sur une excellente note, le capitaine des Blaugranas va enfin pouvoir se concentrer sur son avenir. L’attaquant argentin est en effet libre depuis le 30 juin et l’expiration de son contrat avec le FC Barcelone. Si le Barça n’a pas fait une croix sur son prodige, le Paris Saint-Germain est également à l’affût pour enrôler La Pulga. Laquelle doit prochainement annoncer sa décision.

Un camouflet annoncé pour le PSG

D’après Fabrizio Romano, Lionel Messi a déjà tranché pour son avenir. Suite au sacre de l’Argentine, le journaliste fait savoir que le capitaine de l’Albiceleste compte prolonger avec le FC Barcelone. « Leo Messi restera et signera un nouveau contrat jusqu’en juin 2023 dans les jours suivant la Copa América. Laporta et l’entourage du FC Barcelone n’ont plus aucun doute, seulement une question de temps pour compléter l’opération d’un point de vue financier », assure le journaliste de Sky Italia. Avec la prolongation onéreuse de son sextuple Ballon d’Or, le Barça va devoir énormément vendre pour dégager des liquidités. Faute de quoi le club catalan sera classé dans le collimateur de LaLiga. Pour le Paris Saint-Germain, c’est une cible XXL à zéro euro qui s’éloigne. Le PSG, qui a déjà bouclé trois arrivées gratuites (Ramos, Wijnaldum et Donnarumma), espérait également signer La Pulga au prix de rien. Un sacré coup dur !