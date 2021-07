PSG Mercato : 50M€, accord avec Man United pour Paul Pogba ?

Publié par JEAN-LUC D le 11 juillet 2021 à 13:55

Après Sergio Ramos, Paul Pogba va-t-il être la prochaine star qui va débarquer au PSG ? Intéressé par le milieu de terrain de Manchester United, le club de la capitale avance sérieusement sur ce dossier.

Une voie royale pour l'arrivée de Paul Pogba au PSG

D’après Gregory Schneider, le Paris Saint-Germain n’aura aucun mal à conclure le transfert de Paul Pogba avec Manchester United. Contrairement à L’Équipe qui annonce que le PSG va devoir vendre pour au moins 150 millions d’euros avant de passer à l’offensive pour l’international français, l’ancien journaliste de Canal+ explique, lui, que « la DNCG n’a pas pour vocation de voir un club équilibrer ses comptes. » Pour lui, si « la DNCG doit connaître la solvabilité du propriétaire, un petit coup de fil à l’Émir du Qatar peut les rassurer (…) Ils ont eu la peau du Fair-play financier. Il n’y aura aucun souci (pour recruter Pogba). »

Et cela tombe bien puisque Julien Maynard révèle ce dimanche dans l’émission Téléfoot que Leonardo est bel et bien en contact avec l’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, et s’active pour boucler le transfert du joueur de 28 ans. D’ailleurs, la presse anglaise confirme une offensive à venir du Paris Saint-Germain pour l’ancien milieu de la Juventus Turin. The Mirror et le Sun assurent même que les deux clubs pourraient bien s’entendre autour de 50 millions d’euros pour boucler le deal. Une réponse est même attendue dans les prochains jours.

La réponse de Paul Pogba désormais attendue

En vacances après l’élimination de la France en huitième de finale de l’Euro 2020, Paul Pogba va bientôt devoir trancher en ce qui concerne son avenir. Selon Téléfoot, le champion du monde va prendre une décision sur la suite de sa carrière cette semaine. Intéressé par le profil de la Pioche, Mauricio Pochettino veut l’avoir dans son effectif pour avoir plus d’options la saison prochaine. Après Georginio Wijnaldum, le PSG pourrait donc s’offrir les services d’un autre cador au milieu de terrain avec Pogba.