OM Mercato: Officiel, Longoria frappe un autre coup fantastique

Publié par JEAN-LUC D le 11 juillet 2021 à 21:50

Et de six pour Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille ! L’ OM a annoncé l’arrivée prochaine d’une nouvelle signature quelques jours seulement après la présentation officielle de Mattéo Guendouzi.

Accord entre l’ OM et la Roma pour Pau Lopez

Quelques jours après l'annonce d'un accord de principe avec l’AS Roma, l’Olympique de Marseille a confirmé ce dimanche l’arrivée de Pau Lopez. Le gardien de but espagnol de 26 ans rejoint les rangs de l’équipe olympienne dans le cadre d’un prêt d’une saison avec option d’achat. L’ancien portier de a Roma, le portier du Betis Séville vient pour concurrencer Steve Mandanda dans les cages de l’OM.

« L’OM et Pau Lopez ont trouvé un accord définitif pour le prêt du joueur pour la saison à venir. L’OM et Pau LOPEZ ont trouvé un accord définitif, avec le consentement de l’AS ROMA, pour le prêt d’une saison du gardien espagnol, à compter du 17 juillet 2021, avec option de mutation définitive à compter de la saison 2022/2023 », écrit l’ OM sur son site officiel.

Formé du côté de l'Espanyol Barcelone, le dernier rempart de 26 ans a notamment porté les couleurs de Tottenham et du Bétis avant d'atterrir à Rome en 2019, affublé du statut de bel espoir à son poste. Après avoir enregistré les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under et Mattéo Guendouzi, l’Olympique de Marseille signe donc sa sixième signature de l’été avec Pau Lopez. Et Pablo Longoria ne compte pas s’arrêter là.

William Saliba attendu à Marseille lundi

Courtisé par l’Olympique de Marseille, William Saliba va bel et bien rejoindre l’équipe de Jorge Sampaoli. D’après le journal La Provence, son arrivée est prévue entre dimanche et lundi. Après une saison passée en prêt à l’OGC Nice et malgré l’intérêt de clubs anglais comme Southampton et Newcastle, l’international espoir français a préféré poursuivre sa progression en France. À 20 ans et sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2024, Saliba a privilégié le challenge marseillais.