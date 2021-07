ASSE Mercato : Vers une désillusion pour les Verts en Ligue 2 ?

Publié par Ange A. le 11 juillet 2021 à 23:45

Recruter au poste d’attaquant est l’une des priorités de l’AS Saint-Étienne cet été. Dans ce sens, l’ ASSE prospecte du côté de la Ligue 2. Mais les Verts doivent se méfier d’une menace venue de Belgique.

L’ ASSE sur une piste offensive en Ligue 2

L’AS Saint-Étienne vit pour le moment un mercato estival très calme. Au vu des difficultés financières du club et dans l’attente d’un nouveau propriétaire, aucune signature n’a encore été enregistrée cet été. Seuls des départs des joueurs en fin de contrat (Hamouma, Debuchy, Monnet-Paquet) et des ventes sont dans les tuyaux à l’ ASSE. Pourtant, Claude Puel espère renforcer deux postes durant cette période de recrutement. Le coach stéphanois souhaite enrôler un défenseur central et un attaquant. S’agissant du renfort offensif, le club ligérien dispose d’une piste en Ligue 2. Un intérêt de Saint-Étienne pour Mohamed Bayo, sociétaire de Clermont Foot, a été révélé. Mais les Verts pourraient se faire doubler dans ce dossier.

Une menace belge pour Sainté dans le dossier Bayo

Selon des informations relayées par But Football, l’AS Saint-Étienne doit se méfier du RCS Anderlecht. Contrairement à l’ ASSE, la formation belge serait déjà passée à l’action pour l’attaquant de 23 ans. Celui-ci sort d’une belle saison ponctuée par la promotion du Clermont Foot en Ligue 1 Conforama. Au cours du dernier exercice, l’international guinéen a inscrit 22 buts, terminant meilleur buteur de Ligue 2 BKT. Formé au club, Bayo est encore sous contrat jusqu’en 2023. Sa valeur marchande est estimée à 6 millions d’euros sur Transfermarkt. Il pourrait quitter son cocon auvergnat cet été pour découvrir l’élite d’un championnat. Reste maintenant à savoir si ce sera en France ou en Belgique. Les prochaines semaines seront révélatrices dans ce dossier.