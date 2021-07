ASSE Mercato : Jessy Moulin vers l’ES Troyes, ça se confirme

Publié par ALEXIS le 13 juillet 2021 à 06:35

Jessy Moulin était absent lors du match amical de l' ASSE contre Le Puy Foot 43 Auvergne (2-2). Il est annoncé vers le promu, l’ES Troyes AC.

ASSE : Moulin en concurrence avec Gallon à l'ESTAC ?

Suppléé valeureusement en fin de saison dernière par Etienne Green, Jessy Moulin pourrait quitter l’ ASSE pendant ce mercato d’été. Il est dans le viseur de Laurent Batlles, coach de l’ES Troyes AC. Le club promu en Ligue 1 cherche un gardien de but qui a l’expérience du haut niveau pour apporter la concurrence à Gauthier Gallon. L’Est Éclair confirme que le gardien de but de 35 ans de l’AS Saint-Étienne fait partie des cibles du club aubois. Ancien adjoint de Christophe Galtier chez les Verts, Laurent Batlles connaît bien Jessy Moulin, mais il n’est pas la seule piste explorée par l’entraîneur de l’ESTAC. Si l’on en croit la source, le nom de Yohann Pelé est aussi coché par Troyes.

Jessy Moulin, 22 ans à l'AS Saint-Étienne

Claude Puel devrait garder le jeune portier, Etienne Green, au poste de n°1 chez les Verts, lors de la nouvelle saison 2021-2022. La tendance se précise, car Jessy Moulin n’a pas pris part au premier match de préparation contre le club de National, samedi. Le coach de l’AS Saint-Étienne (21 ans) a préféré Etienne Green et Boubacar Fall (20 ans). De plus, il n’a plus qu’un an de contrat à l’ ASSE, soit jusqu’à fin juin 2022.

Pour rappel, le natif de Valence (France) a intégré le centre de formation en 1999 à 13 ans. Après avoir gravi tous les paliers chez les Verts, il a fait ses débuts en Ligue 1 lors de la saison 2010-2011, après deux prêts à l’AC Arles, puis à l’EFC Fréjus Saint-Raphaël (2009-2010). De la saison 2012-2013 à février 2020, Jessy Moulin était la doublure de Stéphane Ruffier. Cela fait donc 22 ans qu'il est à l' ASSE.